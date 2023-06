El municipi de Sant Joan de Vilatorrada ha viscut tres dies de Festa Major amb un alt volum de participació. Gairebé tots els actes han fet ple absolut, destacant principalment l’espectacle Bona gent de l’humorista Quim Masferrer, que va omplir la gespa del Parc Catalunya amb més d’un miler d’assistents i l’espectacle de cloenda dedicat a la cultura popular, que va reunir més de dues-centes persones de diferents entitats del poble.

Sant Joan ha tancat una festa major que tenia com a principal l’espectacle La màgia de la festa, que va cloure la celebració diumenge al vespre. Un nou esdeveniment en el qual han participat una bona part de les entitats culturals del municipi. En total, va implicar més de dues-centes persones del poble. L’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, ha destacat que «és molt maco veure a tantes entitats del municipi unides per la cultura i per la festa. Han demostrat que quan anem plegats, tot surt molt millor». Un altre dels grans esdeveniments va ser l’espectacle de Quim Masferrer, dissabte, que va reunir persones d’arreu de la comarca.

Tampoc han faltat els actes clàssics de la Festa Major. La Flama del Canigó, el concurs de pintura ràpida, el torneig d’escacs, el pregó institucional, les sardanes, els concerts de tarda i els balls de nit. Enguany, Sant Joan de Vilatorrada ha comptat amb la presència de les orquestres Montgrins i Swing Latino. A més, per segon any consecutiu s’ha dut a terme la mostra de correfoc a càrrec de Xàldiga.

D’altra banda, també ha estat un èxit de participació la Festa Major Jove, una de les més concorregudes dels últims anys. Amb el clàssic cercatasques, les actuacions dels grups La Tropical Versions, Mater i Pirat’s Sound Sistema i els dj’s Jake Mate, Pundawakers, Gami i Xavi Lavado. A més, aquesta edició ha comptat amb una grallada final a la plaça de la Ludoteca la matinada del 23 de juny.

«La Festa Major ha estat la cirereta del pastís a més d’un mes ple d’activitats al poble», explica l’alcalde. «Encara ens queda aquest proper cap de setmana les festes del barri del Sector Llobet, i abans ja havíem gaudit les festes dels barris del Sector Costa Rodona i el Sector Nord, a més de la millor Festa Major Infantil de tot Catalunya», assegura.