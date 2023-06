Sant Fruitós de Bages ha donat aquest dimarts el tret de sortida a la festa major infantil, que té programats tres dies d'activitats per als infants del poble i visitants de fora. El Batibull, que és com s'enomena la programació infantil de la festa, ha arrencat aquesta tarda amb la clàssica cercavila a càrrec de Pep Callau, i en què també han participat els Tabalers Asmodaics i Goliaters i els personatges propis de la festa; el Fruitós, la Nita i el Benet. Ha estat una rua seguida per desenes de nens i nenes, acompanyats dels seus pares, que ha tingut l'inici i el final al Cobert de la Màquina de Batre.