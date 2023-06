El Consell Comarcal del Bages ha programat tres tallers els darrers dies amb motiu del Dia internacional de l’orgull LGTBI+. Les sessions, adreçades al col·lectiu jove de la comarca, han permès treballar aspectes relacionats amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere a partir d’uns espais en què es poden compartir experiències, vivències i reflexions sobre el gènere, la sexualitat, les relacions i altres inquietuds.

Les sessions, que han tingut la participació d’una vintena de joves, s’han dut a terme a Sant Vicenç de Castellet, Súria i Sant Joan de Vilatorrada aquest mes de juny amb l’objectiu de continuar la tasca de sensibilització i ajudar a evitar actituds de LGTBIfòbia. Els tallers han anat a càrrec del SAI LGBTI del Consell Comarcal del Bages i han comptat amb el suport de l’àrea de Joventut.

La consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán, explica que «les sessions permeten que tothom se senti partícip de la diversitat afectiva, sexual i de gènere i es tingui consciència de les avantatges o dificultats que pot portar identificar-se amb una paraula o una altra, amb l’objectiu de reflexionar sobre la diversitat com una riquesa per a tothom».

28 de juny, data assenyalada

El 28 de juny se celebra arreu com una jornada festiva i reivindicativa amb la qual es demana la plena igualtat jurídica i social per a les persones LGTBI+. És el dia de la celebració del sentiment de dignitat de les persones LGTBI+ i hi predominen els ja tradicionals símbols sobre diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere: els triangles roses i la bandera irisada, creada per l'artista Gilbert Baker i exhibida per primera vegada a San Francisco durant una desfilada celebrada el 1978.