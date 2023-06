L'Escola de Salut de Súria ha començat a preparar la seva segona edició, després de la bona acollida de les activitats realitzades al llarg d’aquest any 2023. La cloenda de la primera tindrà lloc el divendres 7 de juliol amb una visita als Aiguamolls de Santpedor i el Parc de l’Agulla de Manresa.

Les instal·lacions de l’Esplai van acollir una sessió oberta per valorar aquesta primera edició i proposar possibles temes d’interès per al proper curs. En aquesta sessió es va fer una valoració molt positiva de la participació registrada i es va agrair la col·laboració de les persones i entitats que han fet possible l’èxit de la primera edició.

L’Escola de Salut és una iniciativa de l’Ajuntament de Súria, a través de les àrees municipals de Sanitat i Esports, i de l’Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central, amb l’equip sanitari del CAP Goretti Badia. El seu objectiu principal és oferir eines per al benestar físic i emocional de les persones majors de 60 anys, a través de xerrades i altres activitats com caminades i tallers.

La sessió de valoració va ser conduïda per les regidores de Sanitat i Esports en el darrer mandat municipal, Olga Tena i Montserrat Albacete, respectivament, i del psicòleg del CAP surienc, Fabián Contreras. La programació de la primera edició de l’Escola de Salut es va iniciar el passat mes de febrer i ha inclòs més d’una vintena d’activitats.

Les xerrades han anat a càrrec de representants de l’equip sanitari del CAP i s’han desenvolupat a L’Esplai, amb la col·laboració de l’Associació de Gent Gran i Fundació La Caixa. Altres activitats han estat diverses caminades coordinades pel Centre Excursionista, un taller de l’Escola Municipal de Música i una sessió d’aquagym a càrrec del Pou4 SAS Fitness Club.

La sortida als Aiguamolls de Santpedor i al Parc de l’Agulla, darrera activitat de la primera edició de l’Escola el divendres 7 de juliol, comptarà amb un servei de minibus que sortirà de l’estació d’autobusos a 2/4 de 9 del matí.

Les persones interessades en participar-hi s’hauran d’inscriure prèviament fins al dilluns 3 de juliol a l’àrea de Drets Socials (planta baixa de la Casa de la Vila) en horari d’atenció al públic. Les places són limitades.