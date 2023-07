Sant Fruitós de Bages posarà aquest dilluns el punt i final a la seva festa major amb un bon balanç de participació, tant en les activitats del Batibull com de la programació per a joves i adults. En total, haurà estat una setmana sencera de gresca, des de l’arrencada amb els actes infantils, dimarts passat.

Música, cultura popular i espectacles diversos han estat el plat fort d’aquesta edició. Després del Batibull infantil, la festa gran començava dijous amb el 7 de Tapes, que malgrat la pluja, va reunir una gentada sota el Cobert de la Màquina de Batre, per gaudir de l’oferta gastronòmica de tapes i vins, mentre sonava la música dels DJ Arzzets i Bingueros.

L’endemà, a la tarda i també al Cobert, va tenir lloc la festa del pubillatge 2023, en què Ivet Prat Escamilla, com a pubilla, i Paula Garcia Ramos, com a dama, representaran el poble a partir d’ara agafant el relleu de Xènia Mata Fernàndez, que ha estat pubilla, i de Bernat Torreblanca Ara, que era l’hereu. La proclamació va donar lloc al concert del grup Roba Estesa, que va deixar petit el recinte on actuaven, mentre a la pista del Bosquet se celebrava la Festa Andalusa, amb els balls de l’Escola de Ball Lourdes Jimenez, i un concert amb El Quinto Carajillo

El dissabte també va ser musical, amb el concert de Coco i el DJ Roger Jofre, i aquest diumenge ha estat el torn per a la matinal de cultura popular amb les danses tradicionals de l’Esbart Som Riu d’Or i els balls dels Gegants de Sant Fruitós. També hi ha hagut un vermut popular amenitzat pel Club de la Guitarra, i a la tarda, el Festival d’Estiu del Gimnàs V2o i els tradicionals Concert i Ball de Festa Major a càrrec de la popular Orquestra Swing Latino.

La festa s’acaba aquest dilluns amb un concert amb Jazz Escriny, i després l’humorista Toni Albà tindrà la missió d’oferir el millor final amb el seu espectacle Locus Operandi, que es representarà a l’escenari del Cobert.