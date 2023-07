El Bou Brufat de Santpedor ha estat escollida la millor bèstia d’entre les cinc seleccionades per a participar en el XIVè Festival d’enceses del bestiari de Catalunya. La colla de Bous de Foc de Santpedor va portar un espectacle pirotècnic a la vila d'Artesa de Lleida que va impressionar el jurat del concurs, format per experts del món de la cultura popular de foc i de la pirotècnia.

Les tres enceses, totes elles diferents, van demostrar la professionalitat, tècnica i creativitat de Martí Forns, cap de colla i pirotècnic de la colla. La segona, que havia de ser realitzada amb acompanyament musical propi, va consistir en el ball del Bou Brufat anomenat «Bou Amunt, Bou Avall», que compta amb coreografia pròpia i música composada pel mateix president de l’entitat,Aniol Vila.

El Cargol Banyut de Solivelles, que va quedar en segona posició, també es va emportar el premi del públic, mentre que en aquest cas el Bou Brufat va quedar en tercera posició, seguit per aquest ordre del Pau de Foc dels Hostalets de Pierola, l’Aguilot de Bonastre i la Vírbola de Riells i Viabrea.

La figura santpedorenca no té ni cinc anys d’antiguitat. La idea sorgeix d’entre els membres de la colla, que volien incorporar una nova imatge que donés una identitat característica al grup alhora que evocava el bou de llauna que, segons les cròniques locals, corria pels carrers durant les Enramades de Corpus. El nou Bou Brufat és de fibra de vidre, però el disseny de reblons i colors en recreen l’estètica d’aquell bou primitiu metàl·lic.

Va ser estrenat al pregó de la festa major del 2019 i batejat durant el correfoc de la Fira de Sant Miquel al setembre del mateix any. Justament, enguany es commemoren els 130 anys de la primera referència històrica documentada per part de l’historiador local Dr. Anton Vila l’any 1893, motiu pel qual el Bou Brufat va actuar amb una corona de flors durant els actes de la passada festa major.

Un nou format de correfoc

El 23 de setembre de 2023, per tal de seguir celebrant els 130 d’història documentada dels Bous de Foc de Santpedor, la colla està treballant amb un nou format de Correfoc, més espectacular i atractiu, amb possibilitat de ser vist sense risc de rebre impacte de les guspires i que comptarà altra vegada també amb la participació de la Colla Infantil creada tot just fa un any.