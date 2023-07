Gemma Gibert regenta la botiga Fauna Gibert, a la Pujada Roja de Manresa, on es poden adquirir gossos per encàrrec.

Quines són les races més demanades actualment?

Aquí solem vendre gossos petits, per poder tenir dins de casa, i ara es demana molt des del bichon maltès, fins a Yorkshires, caniches, i border collies... però també ens demanen Labradors i pastors alemanys.

Veneu a un client variat?

Si, ve gent de tot tipus, fins al punt que tenim demandes de gossos per a nens amb autisme, per a persones que s’acaben de separar, o fins i tot per a persones que s’estan a punt de jubilar i ara que tenen més temps, busquen un gos que els faci companyia.

Qui repeteix, es manté fidel a una raça determinada?

Normalment, quan t’agrada una raça i l’experiència ha estat bona, ja no canvies. També veiem un interès a tenir més d’un gos si es disposa d’espai perquè es busca una unió familiar. Cada cop es va prenent més consciència que el gos és un membre més de la família.