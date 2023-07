Laura Espinoza i Sergi Bertran han adquirit recentment dos chiuah d’un criador, la Dama i la Clowy, de tan sols tres mesos de vida, que s’afegeixen als dos llebrers i als quatre gats que ja tenien a casa.

Teniu gossos grans. Per què ara heu optat per uns de petits?

Volíem ampliar la família i ens vam decidir. De fet, som més de gossos grans, de no portar-los a coll sinó que puguin ser més independents i puguin descobrir el món per si mateixos caminant per terra. Però l’experiència està sent molt bona.

Amb tot el que teniu a casa, us declareu fans dels animals?

I tant, tots dos, i ja de petits. N’havíem tingut d’altres, des de rates domèstiques fins a rèptils [ella].

Què valoreu de les mascotes?

La companyia. Saps que sempre la tindràs al costat i no et fallarà mai sota cap concepte. Tu li dones la vida i ella te la dona a tu, hi ha reciprocitat.

Quatre gossos de races diferents i quatre gats. Ja s’avenen?

Si. Vam fer les presentacions corresponents amb cautela, i conviuen perfectament. Els gossos són molt sociables entre ells, i amb els gats també. De moment, estan tots molt tranquils.