El nou govern de Sallent, format pel grup municipal d’ERC amb una clara majoria absoluta de 9 dels 13 regidors, tindrà tres persones en règim de dedicació exclusiva. A banda de l’alcalde, Oriol Ribalta, hi estaran també els regidors Miquel Estruch i Sílvia Tardà. Altres quatre hi estaran amb dedicació parcial (Neus Solà, Diego Miranda, Cristina Luna i Joan Caballero), que en la majoria de casos vol dir que mantenen la seva feina fora del consistori. És un dels aspectes rellevants de l’estructura del nou consistori sorgit de les eleccions del 28 de maig, i del qual se n’acaba d’aprovar el cartipàs i el règim de dedicacions i retribucions, entre altres aspectes.

Pel que fa a l’organització del govern pròpiament dita, a banda de l’alcaldia Ribalta assumeix Relacions Institucionals, Règim General i Governació. Sílvia Tardà tindrà Recursos Humans i Règim Intern de Personal, Acció Social, Educació, Àrea de Cicles de la Vida (infància, adolescència, joventut i gent gran) i Igualtat i Feminismes. Miquel Estruch portarà una de les grans àrees, formada per Urbanisme, Serveis Tècnics i Obres Públiques, Habitatge, Serveis Municipals, Manteniment Municipal i Mobilitat i Acció Verda. Neus Solà estarà al capdavant de Promoció de Poble, Comunicació, Informació, Polítiques Digitals i Transparència, Participació ciutadana (amb la presidència de l’OTP Cabrianes), Organització i Serveis Interns i Residència Sant Bernat. Diego Miranda agafa les carteres de Cultura, Festes, Entitats i Memòria històrica. Carme Escamez assumeix Hisenda i Tresoreria i Gestió i Serveis Econòmics. Marc Prat es fa càrrec de Protecció Civil, Món Rural i Camins, Medi Ambient i Ecologismes i Esports. Cristina Luna portarà Promoció Econòmica, Comerç i Consum, Ocupació i Indústria. Aquest amplíssim executiu el completa Joan Caballero, amb Salut Pública i Promoció de la Salut, Cooperació i regidor de Polítiques Joves d’Oci i Esport.

Hi ha quatre tinències d’alcaldia, dues de les quals recauen en regidors que durant la passada legislatura ja ostentaven aquest càrrec, Sílvia Tardà i Carme Escamez, i dos regidors que prenen aquesta responsabilitat per primer cop, que són Miquel Estruch i Marc Prat.

L’alcalde Oriol Ribalta va justificar l’elecció de les tinències, sobretot, per les àrees que encapçala cada regidor i regidora. Així per exemple, Sílvia Tarda és «la primera mà dreta d’alcaldia i està a càrrec de règim intern», Miquel Estruch «és important que estigui a les Juntes de Govern» per la magnitud i importància d’allò que deriva de l’àrea d’urbanisme. Així mateix, Carme Escamez «porta temes d’Hisenda» i Marc Prat s’encarrega de les àrees de Protecció Civil i emergències.

Pel que fa a les retribucions, per a l’alcalde, amb dedicació del 100 %, serà de 47.000 euros bruts anuals. Seguidament, les dues regidories a temps complet reben 44.000 euros bruts anuals cadascuna (una d’aquestes passarà a ser del 70 %, i la retribució serà proporcional); 22.000 euros bruts anuals per a la regidoria amb 50 % de dedicació; 17.600 euros bruts anuals per a la dedicació del 40 %; 13.200 euros bruts anuals amb dedicació al 30 %; i, finalment, 6.600 euros bruts anuals per a la regidoria amb dedicació del 15 %.

Pel que fa a les sessions de Ple, els i les membres que no tenen reconeguda cap dedicació reben indemnització per assistència, que són els regidors i regidores de l’oposició i dos membres de l’equip de govern: 295 euros d’indemnització en el cas dels Plens ordinaris i 147’5 euros si són extraordinaris. Pel que fa a les sessions de Juntes de Govern Local, que només afecta els dos regidors i regidores de l’equip de govern que no tenen dedicació reconeguda, es rep una indemnització de 245 euros.

Fem Poble va intervenir per preguntar sobre el cas de dos regidors, Carme Escamez i Marc Prat, que no tenen dedicació exclusiva al consistori i que, per tant, reben indemnitzacions per assistència a les Juntes de Govern Local. Guillem Cabra va considerar que és un cas de polítics que «mantenen la seva feina i tenen un sobresou». L’alcalde va explicar que és una pràctica que «es fa en molts ajuntaments, independentment del color polític» perquè «és una manera de retribuir la feina», ja que «pot passar que estiguis fent feina durant molts dies i que el dia de la Junta (...) no puguis assistir-hi i no cobris per la feina feta».

Els plens municipals continuaran celebrant-se el segon dimecres no festiu de cada dos mesos a les 7 de la tarda. Els Plens de caràcter extraordinari seguiran el règim de convocatòria i celebració establerts per la normativa vigent. Aquest punt va ser motiu de debat durant el ple, ja que els tres grups de l’oposició hi van votar en contra perquè consideren que en caldrien més. Anna Maria Fernández, de Junts per Sallent, va defensar que «pel funcionament de l’oposició no és bo i proposem que es facin cada mes». En la mateixa línia, Clara Ferrés de Fem Poble va considerar que si se celebressin els Plens cada mes, es permetria més participació i que, així, «no es vetlla perquè sigui un òrgan participatiu, eficient i el màxim democràtic». L’alcalde Oriol Ribalta va comprometre’s a reunir-se amb tots els regidors i regidores els mesos que no hi hagi Ple per poder treballar tots els temes.