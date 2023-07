El nou executiu del PSC a Súria, que en aquest mandat preveu governar en solitari després d’haver aconseguit la majoria absoluta amb 7 dels 13 regidors del consistori, s’estructurarà amb quatre tinències d’alcaldia i amb una vintena d’àrees repartides entre els 7 membres que integren el ple. Un cop ja definida la nova composició i la delegació de competències, l’alcalde, Albert Coberó, acaba de signar els nous nomenaments, i els decrets ja han estat publicats a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Les tinències d’alcaldia designades corresponen a Olga Tena, com a primera tinent d’alcalde, seguida de Miquel Àngel Montañá, com a segon; Albert Fàbrega tindrà la tercera tinència d’alcaldia; i Esther Cabezos, la quarta. A més, tots quatre i el mateix alcalde integraran la Junta de Govern Local com a òrgan col·legiat de caràcter resolutori que exercirà les competències previstes en la normativa vigent.

Pel que fa a les regidories, l’alcalde és qui assumirà més competències. A banda de la representació institucional, tindrà Presidència, Participació, Transició Energètica, Habitatge i Promoció Econòmica. Per altra banda, Olga Tena assumirà Via Pública, Seguretat Ciutadana i Sanitat; Miquel Àngel Montañá tindrà Urbanisme, Economia i Hisenda; Albert Fàbrega gestionarà Cultura i Turisme; Esther Cabezos es cuidarà d’Educació, Drets Socials i Solidaritat; Montserrat Albacete estarà al capdavant de Joventut, Medi Ambient i Igualtat; i Esports i Festes estaran al càrrec d’Alba Martínez.