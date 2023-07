Santpedor tindrà un nou càrrec d’alçada al Govern de la Generalitat. A banda de l’exalcaldessa Laura Vilagrà, consellera de Presidència, ara hi tindrà també l’actual regidora d’ERC Mireia Vall Urbea, que aquest dimarts ha estat nomenada directora general de Serveis Socials, dins del departament de Drets Socials que encapçala el conseller Carles Campuzano. A més, es dona el cas que Vall agafa el relleu d’una altra bagenca, la regidora també d’ERC a Manresa Mariona Homs, que ja es va saber fa una setmana que deixava aquesta direcció general després de 8 mesos en el càrrec per centrar-se en la política municipal on és un puntal del nou executiu com a portaveu del govern, regidora de Presidència, regidora de Drets Socials i Persones Grans i segona tinent d'alcalde.

Nascuda a Santpedor el 1975, Mireia Vall és pedagoga i educadora social de formació, amb dos màsters en gestió i direcció de recursos humans i en coaching executiu i personal. Té una àmplia trajectòria laboral en l’administració pública, concretament, en els àmbits de les migracions, la pobresa i inclusió i en la salut. Des del maig de 2023 fins a l’actualitat, ha estat la coordinadora territorial a la Catalunya Central del Departament de Drets Socials. Els anys 2020 i 2021 va assumir el càrrec de secretària d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball i Afers Socials. A les eleccions municipals del 28 de maig passat a Santpedor es va presentar com a número 2 de la llista d’Esquerra encapçalada pel ja nou alcalde Agustí Comas, i és regidora en el que d’entrada serà un executiu en solitari dels republicans en minoria (tenen 5 dels 13 regidors). També ha treballat com a tècnica a la Regió Sanitària de la Catalunya Central, del Servei Català de la Salut (Catsalut) entre 2021 i 2023 i va ser la coordinadora en funcions dels centres socials de caràcter residencial a la Catalunya Central entre març i setembre de 2020. De 2006 a 2020, va ser tècnica territorial a la Catalunya Central de la Direcció General d’Immigració.