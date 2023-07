Les activitats de lleure, casals, campus esportius i colònies que arriben a l’estiu han començat enguany a ple rendiment, ja sense cap mena de restricció després d’anys de pandèmia, però amb la dificultat d’haver de combatre la calor i la xafogor d’aquests dies sense les habituals remullades amb la manguera i reduint a la mínima expressió els jocs d’aigua, degut a l’estat de sequera en el que vivim. La delegada de la Fundació Pere Tarrés a la Catalunya Central, Trini Ortega, ha dit, des del campus esportiu de l’entitat a Sant Joan de Vilatorrada, que «davant de la situació de sequera, hem de fer activitats refrescants per combatre la calor però amb responsabilitat». Això passa per portar els infants a la piscina, «procurar que es refresquin i s’hidratin» i «quan fem sortides a l’entorn, el dia abans mirem quines temperatures faran, agafem gorres i cremes solars», ha explicat.

La Fundació Pere Tarrés és la que més nens i nenes acull durant el curs a Catalunya i, al Bages, compten arribar a uns 2.000 infants entre els casals d’estiu a diferents municipis, les colònies a les dues cases que tenen a la comarca o altres activitats. A Sant Joan, per exemple, tenen apuntats uns 300 nens i nenes, però aquesta xifra s’incrementarà. La delegada ha explicat que «tenim matrícula viva, els pares poden escollir si volen portar-hi els fills una setmana més».

Ara fa cinc anys que es va estrenar la delegació de la fundació a les comarques centrals, però anteriorment l'entitat ja treballava a la regió. «Fem una aposta per la regió, seguint la nostra filosofia d’estar a prop del territori». Al casal d’estiu de Sant Joan, que ja van per la segona setmana, és un casal íntegrament esportiu. «Practiquem tots els esports, no només els més populars, sinó d’altres més minoritaris com el bàdminton». Tal i com explica Laura Sánchez, coordinadora del grup dels més petits (10 a 11 anys), «Quan fem un esport, sempre busquem que tinguin un caràcter més aviat lúdic perquè així els nens i nenes s’ho passin bé. Abans de fer partits de cada esport fem jocs perquè els nens aprenguin com es juga i perquè no sigui tant competitiu».

La coordinadora del casal, Anna Barea, ha explicat com funciona una jornada. «Comencem amb els nens a les grades, el que farem serà explicar el dia, farem un ball perquè és la Setmana del Ritme, els monitors criden als nens i nenes, fan els grups i marxen a fer les activitats». Els divideixen en grups d’edats, que van des dels 10 als 16 anys, i que proven diferents esports durant la setmana. Sempre s’intenta que, almenys un dia a la setmana, es faci una activitat diferent, pel poble o per la natura. «Intentem que facin tots els esports, ja sigui anar amb bici, esports d’equips, individuals com la triatló, tot enfocat cap al món de l’esport», ha explicat. I sempre, transmetent els valors de l’esport i del joc cap als infants, amb la intenció que creixin i aprenguin mentre s’ho passen bé.

I, al migdia, just abans de tornar a casa i després de una bona estona d’esport, arriba un dels moments més esperats del dia: fer una bona capbussada a la piscina per refrescar-se.