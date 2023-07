El centre enoturístic de Navàs ha sigut l’escenari de l’acte de graduació de la primera promoció d’alumnes de l’escola de Vitivinicultura de la Catalunya Central, l’ESVICC. Els alumnes que han finalitzat el cicle Formatiu de Grau Mig d’Olis d’Oliva i Vins, que s'imparteix a la Vedruna d’Artés, han comptat amb la presència a l’acte del nou president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Carles Playà, que a més d’encoratjar-los a seguir estudiant i treballant en el sector vitivinícola els ha ofert un tast pensat exclusivament per l'ocasió. A través de l’anàlisi de les varietats picapoll, mandó i merlot han pogut fer un viatge per l’essència del territori, la recuperació de noves varietats i aquelles que estan ben esteses arreu del món.

La graduació ha servit també per donar a conèixer la convocatòria de beques al 50% per estudis relacionats amb la vinya i el vi que es duguin a terme a l’ESVICC durant el curs 23-24. Les beques son fruit de la col·laboració entre la DO Pla de Bages i l’Escola de Vitivinicultura de la Catalunya Central. Aquestes beques van destinades tant als estudis d’un curs complet del CFGM o CFGS com a alguns cursos concrets que s’imparteixin a l’ESVICC. Només cal que els sol·licitants donin a conèixer el seu projecte vitivinícola a través d’una memòria justificativa. La presentació de sol·licituds es podrà fer fins a finals d’agost i a principis de setembre es donaran a conèixer els projectes seleccionats. Les bases de la convocatòria i el model de memòria que cal presentar són visibles a les web de les dues entitats esvicc.cat i dopladebages.com. Amb aquesta nova iniciativa es pretén seguir donant impuls a la cultura de vi, i facilitar l’accés a la formació a aquelles persones que hi tinguin interès. A més a més. l’escola de Vitivinicultura de la Catalunya Central passarà a disposar el curs que ve d’un grau superior que donarà continuïtat al que s’oferia fins ara.