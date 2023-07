ERC i Junts per Catalunya tenen pràcticament tancada la reedició del pacte de govern que ja han mantingut aquests darrers quatre anys al Consell Comarcal del Bages. Una via que Regió7 ja va explicar fa una setmana que era la que es veia més ferma, començant pels republicans que, com a força clarament guanyadora, ha tingut el timó de la negociació i que podia explorar més opcions. Les dues formacions admeten que és en aquesta línia que s'han produït els avenços en la voluntat compartida d’acabar formant un executiu independentista de cara al ple de constitució, que s’ha fixat per al divendres 14 de juliol a 2/4 de 5 de la tarda al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, tenint en compte que la seu del Consell està en obres.

ERC i Junts formaran una àmplia majoria amb 22 consellers dels 33 que integren el ple del Consell. De fet, són les dues forces amb més representació a la comarca, fruit dels resultats obtinguts a les eleccions municipals del 28 de maig, que van donar 14 consellers a ERC (un més dels que tenia), mentre que Junts en va perdre 1 i s’ha quedat en 8, la qual cosa dóna una suma idèntica a la que ja han tingut en aquest mandat al Consell. Ara van cap una repetició del pacte després de la «bona experiència» d’aquests quatre anys, apunta el president en funcions del Consell i alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez. A més, sosté que aquest pacte representaria «la majoria d’alcaldies i vots», i que serviria perquè el Bages «prediqui amb l’exemple a nivell de país, a l’hora de recosir el moviment independentista».

També per al president del Junts del Bages, Antoni Massegú, l’experiència del treball conjunt d’aquest mandat «ha estat molt bona, i si una cosa funciona no té sentit canviar-la», afirma. Tot i que encara en les últimes hores s'hi ha estat treballant, Massegú assegura que «les negociacions estan anant molt bé». De fet, aquest mateix divendres es podria convocar ja un acte formal per presentar l'acord.

Els lideratges, a l’aire

Tenint en compte la representació que té cada una de les formacions, totes dues tenen clar que la presidència seria per ERC, com ja ha passat ara, si bé no se sap qui l’ocuparia. De fet, ni ERC ni Junts no han volgut avançar, encara, qui liderarà cada un dels dos partits, malgrat que aquesta setmana la Junta Electoral Provincial ja ha fet públiques totes les candidatures, amb els noms de titulars i suplents.

S’ha de veure amb quina responsabilitat, però el que està clar és que es mantindran com a consellers comarcals els noms dels principals càrrecs que actualment representen la institució, com són el mateix Eloi Hernàndez, que la presideix, i la també republicana Àdria Mazcuñán, que és la presidenta del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes. De fet, 7 dels 14 titulars que presenta ERC repeteixen, mentre que de Junts i el PSC només ho fan 2. La CUP tindrà dues cares noves, com també s’estrenaran el d’Ara Pacte Local i el de Gent fent Poble, que no tenien representació. Els comuns tornen a apostar per Josep Joan Roda.

ERC s’assegura el Moianès però canvia la presidència

La majoria absoluta que els resultats que les eleccions municipals van donar a ERC al Consell Comarcal del Moianès, on ha passat ha 7 a 10 representants dels 19 que hi ha, permetrà als republicans poder governar la institució en solitari. Fins ara ho ha fet en coalició amb els 2 de Castell en Positiu i la consellera del PSC. Ara ERC no té necessitat de firmar cap pacte, si bé hi haurà una nova presidència perquè Ramon Vilar, que ha liderat l’executiu durant aquest mandat, no figura entre els candidats. El ple es farà divendres vinent, 14 de juliol, en un espai encara per determinar.