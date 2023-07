Santpedor tindrà, finalment, un govern amb majoria absoluta, malgrat el mandat s'ha iniciat amb ERC en solitari i en minoria. Ara, però, els republicans i Sumem x Santpedor (vinculats a Junts) han anunciat un acord que els permetrà tenir un executiu ampli. D'aquesta manera, doncs, s'acaba reeditant l'aliança que ja es va donar al llarg del mandat passat. Abans del ple de constitució del nou consistori, Esquerra va anunciar la seva voluntat de governar en solitari, i així va engegar el mandat. En total, el nou equip de govern santpedorenc estarà format ara per 7 dels 13 regidors que componen el consistori, 5 d'ERC i 2 de Sumem.

Mitjançant un comunicat, Esquerra Republicana ha fet públic que, després de diverses setmanes de negociacions, s'ha tancat aquest acord. ERC argumenta que "hem estat sempre oberts al diàleg i durant aquest últim mes hem estat treballant per garantir el millor escenari de govern possible". I que una vegada "mantingudes converses amb CUP i Sumem per cercar punts en comú i establir les millors dinàmiques de treball possibles", s'ha valorat que "l'opció que ha generat un major consens per poder garantir un govern estable ha estat amb Sumem per Santpedor".

De fet, la CUP va trametre a final de la setmana passada un comunicat en què lamentava que ERC no hagués volgut formar un govern d'esquerres i independentista amb la seva formació.

El que argumenta ara Esquerra és que "tot i compartir vàries propostes amb la CUP, no hem pogut arribar a una entesa en alguns dels acords de mínims presentats, quelcom que no ha possibilitat l'opció de pacte". No obstant això, hi afegeixen que "des d'ERC seguim oberts a continuar treballant durant la legislatura per tal d'arribar a acords puntuals amb tots els partits, i que de ben segur seran beneficiosos per a Santpedor".

Per la seva banda, Sumem x Santpedor ha valorat positivament aquest acord "atenent, en primer lloc, que es dona continuïtat a les polítiques que van iniciar a l’anterior legislatura" en que també entraren a govern, "mantenint les regidories de joventut, infància, turisme i participació ciutadana i, alhora, aconseguint la nova regidoria de fires i festes, assolint competències en quant a promoció, coordinació, organització i gestió de fires i festes, potenciant les actuals i les noves que en puguin sorgir, i col·laborant amb les entitats locals a fi d’establir una organització conjunta".

La formació detalla que entre les prioritats que ha plantejat a ERC per fer realitat amb aquest govern hi ha la creació de cicles formatius laborals a Santpedor, "estudiar la necessitat real de la creació d’un viver d’empreses o espai coworking, atorgar un salt qualitatiu en l’oferta turística i cultural del municipi, millorar la seguretat i mobilitat al nucli antic i remodelar en parc Lluís Companys com a eina de cohesió social".

En el comunicat que va fer la setmana passada, la CUP va explicar que en en la darrera reunió de negociació que van mantenir, de cinc propostes bàsiques que havien plantejat ERC els havia rebutjat "l'únic punt que plantejava un nou repte: fer un gir de la gestió de l'Ajuntament dels seus serveis municipals". Concretament, el punt en qüestió tractava la municipalització de dos serveis essencials i de sectors feminitzats com són la gestió de l'Escola Bressol Els Gallarets i del Servei de neteja dels equipaments municipals. La formació lamentava que ERC Santpedor «continuï prioritzant l’externalització com a principal model de gestió dels serveis municipals, avantposant els interessos econòmics privats per damunt de poder garantir de primera mà unes condicions laborals dignes, la qualitat del servei i la proximitat a la ciutadania».

La resta de punts que demanaven eren «transparència i materialització d'acords de l'anterior legislatura», compromisos que, segons el partit, «haurien de ser inexcusables». Hi destacaven l'actuació necessària, per part de l'Ajuntament, per fer complir el contracte de la Residència Municipal Cal Jorba. A més, hi figurava l'execució de les mocions aprovades i que resten a l'aire com la de Moció per garantir el dret a l'habitatge a Santpedor i les mesures per obrir al públic i preservar el patrimoni arquitectònic de l'espai de Cal Jorba. Finalment, també s’hi destacava l’elaboració conjunta d’un Pla d’Acció Municipal, un full de ruta públic de la legislatura detallat per àmbits.