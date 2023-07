El Govern tira endavant la comarca del Lluçanès malgrat la sortida de Sant Feliu Sasserra

La sortida de Sant Feliu Sasserra ha deixat configurada definitivament la nova comarca del Lluçanès. El municipi, on va guanyar el no a la consulta del 2015, tenia fins al 31 de març del 2026 per pronunciar-se sobre la seva continuïtat o no a la comarca creada fa dos mesos. Una decisió que el nou govern municipal no ha volgut demorar i, dijous passat, en un ple extraordinari en va votar la sortida. Ara, el procés de la nova comarca seguirà el seu curs, ja sense Sant Feliu, i el proper pas serà la creació, abans de final d’any, de la mancomunitat de municipis que transitòriament la gestionarà fins a la constitució del Consell Comarcal del Lluçanès el 2027.

La marxa de Sant Feliu Sasserra del Lluçanès, que finalment tindrà 8 municipis i una població de 5.586 habitants, no suposa cap alteració en el transcurs que ha de seguir la configuració de la nova estructura territorial aprovada al Parlament el 3 de maig passat. Segons el Secretari de Governs Locals de la Generalitat de Catalunya, David Rodríguez, amb la decisió de Sant Feliu ja presa «no ens caldrà esperar al 2026 per tancar la carpeta i ara ja queda clar com queda el Lluçanès, ja està definit».

Rodríguez, assegura que la sortida del municipi era una opció que tenia el consistori, segons constava en la llei de creació de la nova comarca, que el govern respecta i en la qual no hi tenia res a dir. De fet, diu, «com a govern de la Generalitat no ens hem plantejat mai si era convenient o no que el Lluçanès fos una comarca perquè creiem que era un debat que ja s’havia fet».

En aquest sentit, el Secretari de Governs Locals explica que el Lluçanès es va crear «per donar resposta a la consulta ciutadana que es va fer fa 8 anys, per respecte a la voluntat popular» i que durant el procés de creació «es va plantejar que en els municipis on va guanyar el no hi hagués alguna opció perquè s’ho poguessin replantejar» a la qual només es va acollir Sant Feliu que inicialment s’hi va integrar, però ara ha optat per no formar part de la comarca i mantenir-se al Bages. Dijous passat, l’Ajuntament va aprovar l’acord per sortir-ne i ara el departament competent en administració local l’haurà de publicar al DOGC, «un tràmit que serà ràpid», assegura Rodríguez.

En cas que algun dels 5 municipis que no han entrat a la nova comarca s’hi volgués incorporar més endavant no hi hauria les mateixes facilitats que ara ha tingut Sant Feliu per sortir-ne, amb una tramitació extraordinària, sinó que haurien de seguir el procediment ordinari, amb una tramitació més complexa.

Creació d’una mancomunitat

Tot i la sortida de Sant Feliu, la nova comarca seguirà el seu curs. Primer de tot, i abans d’acabar l’any, els 8 municipis que la integren hauran de crear la Mancomunitat de municipis de la Comarca del Lluçanès, a qui correspondrà amb caràcter transitori la representació i gestió dels interessos de la nova estructura territorial. En aquest període de transició, els serveis a la ciutadania estaran garantits a través del consell comarcal d’origen, en aquest cas tots els municipis depenen del d’Osona, fins a fer-ne efectiu el traspàs a la nova comarca. «Ara tenim sis mesos per crear aquesta mancomunitat i anar avançant», diu Rodríguez.

El Govern dotarà aquest òrgan dels recursos econòmics necessaris per al seu funcionament. En aquest sentit, les futures lleis de pressupostos corresponents als exercicis 2024 a 2027 incorporaran una previsió relativa a l’assignació a la mancomunitat per garantir que disposi dels recursos necessaris per treballar en la implementació de la comarca. Una vegada constituït el Consell Comarcal, després de la celebració de les eleccions municipals del 2027 es dissoldrà la mancomunitat.