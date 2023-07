Un total de 595 veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages han escollit quines seran les propostes que es faran al municipi entre els projectes presentats a la tercera edició del pressupost participatiu de Sant Fruitós de Bages. Segons ha fet públic el consistori, es podran materalitzar quatre dels projectes i la iniciativa que ha obtingut més vots, un total de 270, ha estat la presentada pel club CEFAR i que consisteix en l'arranjament de la pista del Bosquet. Es tracta de la millora del paviment d'aquest espai públic, que avui en dia presenta deficiències a causa del pas dels anys. Aquest projecte s'executarà per un import de 63.041 euros.

La creació d'una zona de pícnic a les piscines municipals ha estat la segona proposta més votada, amb 133 vots. El projecte, presentat per una veïna del municipi, consistirà en la instal·lació de taules, para-sols i papereres i una zona de jocs infantils en aquest equipament municipal. Aquest projecte ha estat valorat amb un import d'11.353 euros.

També s'han inclòs dins els projectes a executar la proposta presentada per l'ASFE consistent en la compra de material de preparació física i l'habilitació d'una sala tècnica al pavelló esportiu. Aquesta sala estarà dotada d’una pantalla i un projector, així com altres elements per a l'emmagatzematge i també s'hi faran treballs de pintura i arranjaments diversos per tal de fer-la confortable. Aquesta proposta, que ha quedat sisena a les votacions, s'executarà per un import de 4.396 euros, havent rebut un total de 86 vots.

Finalment, la darrera de les propostes que s'executarà, presentada a títol individual, és la instal·lació de set casetes d'intercanvi de llibres que s'ubicaran al nucli i a les quatre urbanitzacions i barris del municipi. El projecte es podrà executar per un import de 4.531 euros i ha ocupat el setè lloc a les votacions. Aquestes casetes són estructures on els veïns poden deixar llibres i recollir-ne d'altres, fomentant així la lectura i la reutilització.

La tercera edició del pressupost participatiu disposa de 85.000 euros.