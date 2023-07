ERC i Junts han signat aquest migdia l’acord per governar el Consell Comarcal del Bages en aquest proper mandat. Les dues forces han reeditat el pacte amb l’objectiu de fer un «govern fort i estable», que doni continuïtat als projectes iniciats la passada legislatura. Amb aquest acord, ERC i Junts també volen ser «punta de llança per refer i recosir la unitat independentista». L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, que ha presidit l’ens comarcal els dos darrers anys, continuarà en el càrrec.

Amb l’objectiu de formar un govern «republicà, independentista, sòlid, plural i il·lustratiu del conjunt de la població bagenca», ERC i Junts per Catalunya han arribat avui un acord per formar un govern estable al Consell Comarcal del Bages durant el mandat 2023-2027.L’acord entre les dues formacions, que sumen 22 representants (14 d’ERC i 8 de Junts) i que representen el 66% del ple del Consell Comarcal i el 53% de les alcaldies de la comarca, «és l’opció més vàlida per tirar endavant un govern fort i estable que representi tots els municipis de la comarca», segons ha expressat la presidenta de l’executiva comarcal d’ERC, Marta Viladés.

Amb aquest acord, les dues forces també volen ser «una punta de llança per refer i recosir la unitat independentista, que sigui un exemple per al que creiem que ha de passar a la resta d’òrgans supramunicipals del nostre país», ha apuntat Viladés. Per la seva banda, el president de Junts al Bages, Toni Massegú, ha valorat també la importància de donar continuïtat al pacte de la darrera legislatura al Consell i espera també que aquest govern sigui «una llum en la foscor» per assolir «futurs pactes independentistes, que esperem que algun dia tornin a nivell de país».

El nou govern estarà format per 11 consellers i conselleres (8 d’ERC i 3 de Junts) i s’organitzarà en tres grans àmbits: atenció a les persones, desenvolupament territorial i serveis interns i atenció a la ciutadania. L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, que va accedir al càrrec el juliol del 2021 per substituir a la també republicana Estefania Torrente, continuarà com a president del Consell Comarcal del Bages. Hernàndez estarà acompanyat a la vicepresidència per Sílvia Tardà (ERC), Eduard Mata (JuntsxCat) i Jordi Palma (ERC), que s’encarregaran de dirigit les tres grans àrees amb les quals s’organitzarà l’ens. En aquest sentit, Hernàndez destaca que el nou govern «continuarà la bona feina i totes les línies estratègiques que hem estat treballant aquests darrers quatre anys». El futur president de l’ens també ha volgut fer notar «l’infrafinançament» que pateixen els consells comarcals i que assegura que «serà un dels reptes que hem d’afrontar aquests propers quatre anys perquè si Catalunya creu en la distribució territorial el Govern hi ha d’apostar i oferir els recursos necessaris per dur a terme els serveis que s’ofereixen als municipis».

L'acord entre ERC i Junts per als pròxims quatre anys té com a objectius principals «les polítiques socials i d’atenció a les persones per a millorar-ne la vida i el seu benestar, el suport i serveis als municipis, la promoció turística, i el desenvolupament econòmic i territorial mediambientalment sostenible». També seguirà «fortament compromès amb la defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya, per fer un país nou i millor, més lliure, i més just».

Entre les diverses accions en destaca el desenvolupament de les polítiques de promoció i defensa de la igualtat; la implementació del Protocol contra abusos sexuals i violències; reforçar les actuacions de dinamització del parc d'habitatges i definir noves línies de treball; implementar el Pla Estratègic Econòmic del Bages, impulsar i tramitar el Pla Director dels Polígons Industrials del Bages; dissenyar polítiques de suport al desenvolupament rural o impulsar la millora de la mobilitat a la comarca (ferroviària, viària, verda i interurbana).

Per la seva banda, entre les accions pensades per a l'àmbit intern destaca la transformació digital de la institució; treballar per incrementar les fonts de finançament (subvencions per projectes, contractes-programa, serveis externs); generar marcs tècnics de debat i de cooperació municipal a nivell de comarca o la millora els indicadors de transparència.

3 àrees i 10 conselleries

De les tres grans àrees esmentades en penjaran un total de deu conselleries. D’aquesta manera, els republicans tindran la de de Joventut, Cultura i Esports, que tindrà de responsable a Sílvia Tardà (Sallent); Administració i Transparència estarà en mans de Jordi Palma (Sant Vicenç de Castellet); Atenció Ciutadana, Consum i Habitatge la portarà Salvador Busquets (Navàs); Elisabet Hernández (Callús) estarà al capdavant de Serveis Socials Bàsics; Àdria Mazcuñán (Sant Fruitós de Bages) portarà la conselleria d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat; Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural tindrà al capdavant Marta Viladés (Súria) i el conseller comarcal de Sostenibilitat Ambiental i Protecció Civil serà Carles Garcia (Manresa). Per la seva banda, Junts estarà al capdavant de les conselleries de Serveis Socials d’Atenció Especialitzada, amb Lluïsa Tulleuda (Manresa); Turisme, amb Eduard Mata (Sant Joan de Vilatorrada) i Serveis Tècnics als Municipis, que portarà Joan Zapata (Navarcles).