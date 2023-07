La nova aliança entre Alternativa i Compromís per Sant Joan de Vilatorrada tindrà un executiu amb cinc tinències d’alcaldia, tres per a la força majoritària, que se sumen a la presidència del consistori per part del seu cap de files, Jordi Solernou, i dues per al nou soci, que ha agafat el relleu del PSC en relació amb l’anterior mandat. Un equip de govern estructurat en tres grans àrees i que incorpora alguna novetat en les regidories. La més rellevant, la d’Habitatge, que és totalment de nova creació i que estarà a mans del líder de Compromís, Iban Hortal. A aquesta responsabilitat hi sumarà la d’Educació, i a més serà la persona que encapçalarà una de les tres àrees, la de Serveis a les Persones, que engloba gairebé una quinzena de carteres (entre les quals la seva d’Educació) a mans de diferents regidors. També tindrà la segona tinència d’alcaldia.

Per la seva part, a banda de l’alcaldia, Jordi Solernou assumeix la regidoria de Salut i la de Persones Grans, i coordinarà el conjunt de l’àrea que afecta més la pròpia gestió, la d’Hisenda, Organització i Serveis Interns. La primera tinència d’alcaldia és per a Laura Trench, número dos de la llista de Solernou, que assumeix Recursos Humans, Promoció Econòmica i Benestar Social. Mariano Hermosilla, també d’Alternativa per Sant Joan, serà el tercer tinent d’alcaldia i es fa càrrec de Comerç, Consum, Turisme, i Tecnologia, Organització i Transparència. La número dos de Compromís, Núria València, serà la quarta tinenta d’alcaldia i portarà Hisenda, Serveis Interns i Joventut. Finalment, pel que a les tinències, la cinquena recau en Montse Jové, d’Alternativa, que es fa càrrec de Seguretat Ciutadana i Mobilitat i de Cultura. La tercera de les àrees en què s’ha estructurat el nou govern la coordinarà Marc Barons, d’Alternativa. És la de la de Territori i Seguretat Ciutadana, i directament portarà les regidories d’Urbanismes i Obres i Manteniment. L’executiu el completen tres regidors més. Sílvia Barrios, de Compromís, portarà Cooperació Ciutadana i Feminismes i LGTBI. D’aquesta darrera se n’ha canviat el nom, que en el mandat passat es concentrava en la d’Igualtat. Finalment, Antonio David Dorado, també de Compromís, es fa càrrec de Medi Ambient i Acció Climàtica i de Participació i Barris, i Adrià Clotet, d’Alternativa, portarà Esports. El pacte entre Alternativa per Sant Joan i Compromís amb Sant Joan per governar plegats en aquest municipi fins al 2027 i amb la reedició de l’alcaldia a mans de Jordi Solernou ja es va anunciar la primera setmana de juliol, deu dies abans de la constitució dels nous consistoris. L’acord ha permès establir una aliança amb una majoria àmplia, ja que sumen 10 regidors dels 17 que té el ple municipal. Solernou i el líder de Compromís, Iban Hortal, van segellar el pacte després d’un acord en què, segons van explicar, van posar en valor el fet d’haver estat les dues forces més votades a les eleccions del 28-M. Alternativa va obtenir 6 regidors (en va guanyar un), i Compromís els va duplicar, passant de 2 a 4. A l’oposició hi ha el PSC (4 regidors), que en el mandat passat era al govern amb Alternativa, juntament amb els 2 regidors de Junts i l’únic representant d’ERC.