El departament de Territori de la Generalitat té molt avançada la construcció de la nova rotonda a la carretera de Manresa a Santpedor (BV-4501) davant del centre d’Ampans, que té com a objectiu fonamental millorar la seguretat en aquest punt. Una obra que s’executa gairebé en paral·lel a un altre projecte, tot i que forma part d’adjudicacions diferents, com és el de l’habilitació d’una via verda (que transcorrerà en paral·lel a la mateixa carretera) per a ciclistes i vianants. Vial que anirà des de l’entrada al nucli urbà de Santpedor fins a connectar amb el carril bici de Manresa a l’alçada de les instal·lacions del Gimnàstic, passant per Pineda i pel costat del Parc de l’Agulla. En el cas de la rotonda, la previsió és que quedi completament acabada a final d’estiu.

Es tracta d’un projecte que té com a objectiu resoldre una connexió que, per l’elevada freqüència de trànsit i la complexitat de les maniobres (girs a l’esquerra), es considera molt perillosa, tot i que no s’hi han registrat accidents de gravetat.

La rotonda suposa una inversió de 800.000 euros i s’emmarca en un conveni de col·laboració entre el Departament i la Fundació Ampans. Així, la Generalitat hi aporta 650.000 euros i la Fundació, 150.000.

Al llarg de la carretera BV-4501 hi ha diversos accessos a finques que comporten l’existència de girs a l’esquerra. El situat al quilòmetre 4,4 n’és un, on hi ha per l’oest l’accés a l’ermita de Sant Salvador, i per l’est l’accés a la finca de Santa Maria de Comabella –on s’ubica la Fundació Ampans, l’accés a la Sèquia i a altres finques. És un àmbit també molt freqüentat en els recorreguts ambientals i de lleure dels veïns de Santpedor, Manresa i Sant Fruitós de Bages. I és en aquest punt on s’està construint ja la nova rotonda, que tindrà un diàmetre exterior de 35 metres. És un tram que registra més de 7.500 vehicles diaris. Les obres s’han compaginat fins ara amb la circulació de vehicles, que no s’ha hagut d’interrompre, tot i que s’han anat fent alteracions puntuals per permetre que el trànsit s’hi pugui mantenir, ja que és una via molt utilitzada.

L’actuació ha de fer possible millora la canalització i la seguretat del trànsit a la carretera i l’accessibilitat a la Fundació; la connectivitat de persones a banda i banda de la carretera en els recorreguts de lleure i paisatgístics dels termes de Santpedor i Sant Fruitós de Bages, afavorint la seguretat tant de vianants i ciclistes com de conductors.

Alhora, està projectada per fer possible la connectivitat de la futura via verda de recorregut en bicicleta entre Manresa i Santpedor, que tindrà 3,5 quilòmetres de longitud. Aquest vial anirà en paral·lel a la carretera BV-4501. Des de Santpedor fins a Pineda ho farà pel costat dret (en sentit Manresa), creuarà Pineda de Bages per la banda esquerra, i en sortir del nucli tornarà cap a la dreta.