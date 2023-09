Sant Joan de Vilatorrada inicia aquest setembre el procés per canviar el model de recollida de residus domèstics i deixar enrere el model actual convencional. L'Ajuntament té clar que vol caviar de sistema, però vol copsar l'opinió dels veïns abans de decidir si opta pel model de recollida porta a porta o pel dels contenidors tancats (targetes personalitzades que incorporen un xip). Sigui quina sigui la decisió final, la previsió és poder dur a terme el canvi cap a mitjans de l’any 2024 coincidint amb el final del contracte del servei.

Per tal d’informar a la ciutadania sobre els dos possibles nous models i per recollir opinions veïnals, l’Ajuntament i la Mancomunitat del Cardener (l'entitat a través del qual es gestiona el servei) han convocat dues sessions obertes a tothom, l'una per al proper dijous 14 de setembre a la Sala Petita de Cal Gallifa, i l'altra per al divendres 22 de setembre al Casal de Barri del Sector Llobet.

El regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, explica que "aquest canvi ens ha de portar a tenir un sistema més òptim i eficient que ens permeti reciclar més i millor". Ara, els nivells de reciclatge a Sant Joan «se situen al voltant del 52 o el 53 %», i com a mínim es voldria arribar al voltant del 70 %. "Volem i hem de complir amb les exigències de les directives de la Unió Europea en els percentatges de recollida selectiva, i està demostrat que només és possible arribar-hi amb un canvi de model". Dorado expressa que "la decisió en relació al nou model la volem prendre escoltant a la ciutadania, i recollint inquietuds, hàbits i preocupacions".

Primeres preses de contacte

De fet, es partirà d'un primer procés de recollida d'informació que ja es va dur a terme aquest hivern passat. Per aquest motiu, durant les sessions és previst que es faci un retorn dels resultats del Quadern on s’informava dels nous models possibles i es plantejava una enquesta a la ciutadania que es va poder respondre durant els mesos de febrer i març. En total hi han participat més de 500 persones que han pogut explicar els seus hàbits a l’hora de llançar els residus (separació, horaris, nombre de vegades a la setmana…) i les preferències respecte les dues alternatives que hi ha damunt la taula.

Així mateix a les sessions s’informarà també dels resultats de la tasca més tècnica duta a terme fins ara; dos estudis tècnics que analitzen en profunditat els dos possibles models i visites a municipis de l’entorn per conèixer i estudiar la seva experiència. Entre aquestes destaquen El Pont de Vilomara i Rocafort, amb model contenidor tancat. A la comarca, també segueixen aquest sistema municipis com Sallent o Balsareny, entre altres, mentre que el porta a porta funciona a Santpedor, Artés, Navarcles, Navàs o Avinyó. Per a l'estudi d'aquest model, Sant Joan ha visitat municipis de la Macomunitat La Plana que agrupa una desena de poblacions d’Osona. Al llarg de les properes setmanes és previst dur a terme altres visites tant d'un model com de l'altre.

En paral·lel a les sessions públiques, s’ha iniciat un procés de debat amb el conjunt de grups polítics municipals per exposar i debatre en profunditat tota la documentació amb l’objectiu de poder prendre la decisió amb el màxim consens polític. El que té clar el regidor és que «és una decisió de poble», i que, per tant, es vol consensuar amb els grups polítics recollir opinions de la gent. «No volem res imposat».

Els estudis tècnics que fins ara hi ha sobre la taula a Sant Joan indiquen pros i contres en els dos sistemes. «El porta a porta suposa un canvi d’hàbits més acusat que el dels contenidors tancats, però és un model amb molta trajectòria, moltes experiències i n’hi ha de molt positives, i a més, permet prescindir dels contenidors».

La decisió del canvi de model de recollida a Sant Joan coincideix amb l'anunci que feia fa uns dies l’Ajuntament de Súria en aquest mateix sentit, i que aquest diari ja va recollir. I és que aquest municipi, igualment vinculat a la Mancomunitat del Cardener, també esgota el període de vigència del contracte actual. En aquest cas, però, ja s'ha decidit que s'implementarà el model de contenidors tancats al llarg del 2024.