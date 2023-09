Del 15 a 18 de setembre, Avinyó celebrarà la seva festa major amb un programa que arriba carregat d’activitats per a tots els públics. Com a novetats més destacades, la festa grossa avinyonenca recuperarà la popular baixada d’andròmines, després d’anys sense realitzar-se, i incorpora un sopar popular que obrirà els actes festius.

La Festa Major d’Avinyó començarà aquest divendres amb una de les novetats d’enguany: un sopar popular a la plaça Major. Tot seguit, es farà el pregó a càrrec de la trompetista avinyonenca Alba Careta, Premi Alícia al Talent Emergent 2023. Després, la Colla de Gegants i Nans i els Grallers i Timbalers d’Avinyó presentaran la restauració de la geganta Hebrea que donarà pas al correfoc amb les Bèsties del Morrut.

La festa continuarà dissabte on no faltaran els actes més tradicionals com el Concurs de Pintura Ràpida i el Concurs de Paelles amb dinar popular al Passeig. Ja a la tarda, es recupera un dels actes més emblemàtics de la festa com és la baixada d’andròmines, que acabarà amb un karaoke a la plaça Major. Un altre dels actes destacats del programa és l’actuació del Grup de Teatre d’Avinyó, que enguany presenta «La doble vida dels Sala», una adaptació de l’obra «La doble vida d’en John», de Ray Cooney.

Entre els actes de diumenge destaca la XXV Trobada gegantera i el concert i el ball amb l’orquestra Selvatana. Pel que fa als concerts previstos a la sala polivalent hi actuaran Les que faltaband, el divendres, Coldday (Tribut a Coldplay) i Cat Rock, el dissabte, i Akelarre el diumenge. Enguany, la Festa Major d’Avinyó s'escurça un dia i acabarà dilluns, ja que el dimarts ja no és festiu al municipi tal i com es va decidir per votació popular. Un espectacle familiar i una activitat de bombolles de sabó posarà punt final a la festa.