La urbanització de Pineda de Bages, al terme de Sant Fruitós, donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge. El programa preveu tres dies d'activitats de caire molt familiar, amb propostes per a totes les edats.

L'arrencada de la festa tindrà lloc demà divendres, a partir de les 9, amb una Holi party que se celebrarà a la Plaça Primer d'octubre, i que continuarà amb un sopar.

L'endemà, els actes començaran a la tarda, amb una classe de zumba a càrrec d’Elena Vers Estudi de Pilates, que tindrà lloc a les 6 de la tarda, i que servirà per agafar gana pel sopar popular que es farà després, i que enllaçarà amb un ball. Per assistir al sopar caldrà una inscripció prèvia a https://ja.cat/XOAZg.

Diumenge serà el darrer dia de gresca, i en què arribaran els actes més tradicionals, amb la missa a l'Ermita de Sant Iscle, a la una del migdia i el vermut popular que es farà després. Ja de cara a la tarda, hi ha prevista una festa infantil, a partir de les 5, on els nens i nenes podran gaudir d'una tarda d'inflables i de tallers de pintacares. També s'oferirà un berenar per a tothom.

La festa major de la urbanització és organitzada per l'Associació de veïns i veïnes de Pineda de Bages i compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós.