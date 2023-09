El tram de la línia de Renfe que va de Manresa a Calaf (que forma part de la R12 que connecta amb Lleida) guanyarà dos trens més en cada sentit abans d’acabar l’any. Pot semblar que no és una xifra significativa en nombres absoluts, però sí que ho és en termes relatius si es té present que, actualment, l’oferta d’aquest tram és de només tres trens per sentit, el que suposarà un augment del 66%. De fet, aquest era un increment ja anunciat el 2020, dins d’un pla que preveu que Ferrocarrils passi a ser l’operadora del servei, però no es preveia fins a d’aquí uns dos anys, un cop s’hagi materialitzat aquest canvi, que s’hauria de fer efectiu el 2024.

El tram inclou les estacions de Manresa, Rajadell, Aguilar de Segarra, Sant Pere Sallavinera i Calaf

Ara, però, la Generalitat ha arrencat el compromís del Govern central d’avançar aquesta ampliació dels serveis a aquest mateix any, en un acord que abasta el conjunt de la línia fins a Lleida. Així es va concretar en la trobada que van mantenir la consellera de Territori, Ester Capella, amb la ministra de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. El compromís preveu que abans de finalitzar aquest any es doblaran les freqüències a Rodalies Lleida, és a dir, es passarà de 6 a 12 trens per sentit en dia laborable entre Lleida i Cervera i de 3 a 5 entre Cervera i Manresa.

El 2021 el Govern de la Generalitat va formalitzar l'encàrrec a Ferrocarrils de la Generalitat perquè assumís el projecte de millora dels serveis ferroviaris de la línia R-12, que passa per les estacions bagenques de Manresa, Rajadell i Aguilar de Segarra, i per les anoienques de Sant Pere Sallavinera i Calaf. Aquesta actuació s'emmarca dins de les accions anunciades pel Govern per millorar els serveis de transport públic de proximitat a Lleida, amb una oferta conjunta de bus i tren.

Aquell acord de fa dos anys facultava el departament de Territori i Sostenibilitat per dur a terme, mitjançant Ferrocarrils, els estudis i actuacions que correspongui, per formular la proposta de millora i implantació de serveis ferroviaris a Lleida i la seva connexió amb Manresa, i per proposar al Govern els acords complementaris a adoptar per a la prestació dels serveis encarregats.

El que es va concretar és que la intenció és que FGC passi a assumir el 2024 aquesta línia que ara opera Renfe, i que s'hi faci una inversió de 60 milions d'euros. L’augment de les freqüències passa també per l'adquisició de trens i la construcció d’una central operativa on es farà la gestió i el manteniment.

Aquesta línia de Manresa a Calaf és una de les més precàries de la xarxa de Rodalies. Tot i això, del 2009 al 2011 s’hi va dur a terme una profunda remodelació d’un traçat que estava totalment desfasat, i durant aquells dos anys va estar inoperativa (es va cobrir el servei amb busos) ja que es va fer una retirada i reposició integral de la via. A més, es va instal·lar tota l’estesa de catenària i es va fer un sanejament dels talussos amb la instal·lació de xarxes de protecció, el que com a mínim va permetre posar el recorregut mínimament al dia, tot i que va continuar amb una oferta minsa de trens.