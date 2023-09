L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha declarat persona non grata al municipi a Luis Manuel Rubiales Béjar, expresident de la Real Federación Española de Futbol, que va dimitir del seu càrrec el passat diumenge.

La declaració s’ha aprovat en el darrer ple, celebrat aquest dijous al vespre, a partir d’una moció conjunta dels quatre grups municipals que conformen el consistori: GfP, ERC, Som Sant Fruitós, i Junts.

En la moció, el plenari mostra el rebuig total davant les actituds masclistes i la violència de gènere i exposa que les administracions públiques han d'actuar com a mirall de conducta dels ciutadans, per la qual cosa cal denunciar-ho i mostrar tolerància zero davant actes i actituds masclistes dins i fora del món de l'esport.

El text exposa que no es pot passar per alt un incident que atempta contra la dignitat de les dones al món de l'esport, com va ser el cas del petó forçat a Jennifer Hermoso durant la celebració del títol del mundial de futbol, ni tampoc permetre gestos obscens com el que es va succeir a la graderia de l'estadi.

El consistori també dona suport incondicional a la jugadora i a les seves companyes de la Selecció i se les felicita per l'èxit esportiu assolit.