El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat aquest dijous el pressupost municipal per al 2024 que ascendeix a 11.705.000 euros. Es tracta del primer nou pressupost des de 2020 ja que en els darrers tres exercicis funcionava amb els comptes prorrogats. Els comptes han estat aprovats per majoria absoluta amb 10 vots favorables de l’equip de govern (Alternativa per Sant Joan i Compromís amb Sant Joan), 5 abstencions (PSC, amb 4 regidors, i un d'ERC), mentre que els dos de Junts hi han votat en contra.

L’Alcalde, Jordi Solernou, ha destacat que, de nou, l’Ajuntament torna a tenir un nou pressupost que ha de permetre “seguir treballant per tirar projectes i serveis endavant per millorar el nostre poble”. Ha remarcat que després de l’encariment dels subministraments bàsics dels darrers anys “cada vegada era més difícil fer funcionar el poble i l’Ajuntament sense uns comptes ajustats a la realitat. Sense uns pressupostos nous no podríem treballar en fer nous projectes per tots els veïns i veïnes”. Solernou, ha volgut posar com a exemple de la necessitat de disposar nous comptes el fet que la despesa de gas dels equipaments municipals s’hagi duplicat arribant a ser de més de 150.000.

Per la seva banda, la regidora d’Hisenda, Núria Valencia, també s’ha referit al fet de disposar de nous pressupostos: “Ens vam marcar com a prioritat tenir uns nous comptes per poder millorar la gestió i impulsar nous projectes, i avui complim amb uns nous pressupostos ajustats a la realitat, que també ens permeten posar les bases per nous projectes i noves inversions a mig termini ”.

Al llarg de la seva intervenció, Valencia també ha repassat les principals novetats del pressupost de 2024. Així, ha assenyalat que “l’acord dels dos grups que formem govern es marca com a prioritat l’atenció i serveis a les persones, i construir un poble més ecològic i més ben cuidat. Gràcies als nous comptes hi comencem a treballar, incorporant nous projectes o serveis que ens porten en aquesta direcció”.

Així, en l’àmbit d’atenció a les persones s’experimenta un augment generalitzat de la despesa incorporada dins d’aquestes regidories. En destaquen, entre d’altres, l’augment del 157% en ajudes individualitzades, la incorporació d’ajudes per a la teleassistència, nous projectes d’educació i infància com el Bus a Peu, l’ampliació de la programació cultural o l’augment d’un 46% del pressupost dedicat a les accions per la igualtat a feminismes i LGTBI.

La segona de les prioritats en les que el govern destaca que se centren els comptes és en les polítiques mediambientals i de territori. Assenyalen que els nous comptes podran millorar el manteniment, incorporant un nou peó de brigada o ampliant el pressupost de neteja viària en un 30%. Les polítiques de medi ambient, experimenten una ampliació de les partides del 32%, que permetran disposar de nous projectes en energies renovables, transició energètica, o promoció de la mobilitat sostenible. Així mateix, com a novetat, s’incorporen els recursos per començar a desplegar el recentment aprovat Pla Local d’Habitatge.

En referència al capítol d’inversions, s’incorporen les partides per dur a terme la primera fase de rehabilitació del Mas Llobet, l’ampliació de la xarxa de refugis climàtics amb nous tendals i increment del verd urbà, i una nova àrea d’esbarjo per a gossos, llargament reivindicada pels veïns i veïnes. La regidora Valencia, ha assenyalat que “el Pressupost se centra en inversions per millorar la vida quotidiana però també posem les bases per poder incorporar inversions importants que s’incorporaran al llarg de l’any o en els propers exercicis”.