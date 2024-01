El primer acord parlamentari per desdoblar el tram sud de la C-55 compleix 25 anys

Va ser a la comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya que va tenir lloc el 18 de novembre del 1998. Se n’han complert, per tant, 25 anys. La carretera protagonista encara es deia C-1411 (així es va seguir anomenant fins a l’1 de març del 2001, quan va passar a ser oficialment la C-55) i formava part del que es considerava pròpiament l’Eix del Llobregat. En aquella data i en aquella sessió de la que se n’acaben de complir dues dècades i mitja, tots els grups parlamentaris que tenien representació a la Cambra catalana van aprovar per primer cop, i per unanimitat, que calia desdoblar aquesta carretera des de Manresa fins a la confluència amb la BP-1213, la que va cap a Terrassa passat el túnel de Bogunyà (ara C-58).

25 anys després, la realitat és clara i diàfana, i s’ha explicat i reiterat en aquest diari: els projectes executius estan redactats des de fa ja gairebé una dècada (es van completar el 2015) però l’execució no s’ha fet mai i, a hores d’ara, no hi ha cap compromís de fer-ho. Ans al contrari, hi ha en estudi projectes alternatius que es queden a mig camí.

En tot cas, i aprofitant l’efemèride, veiem què s’argumentava, què es defensava i què s’aprovava en aquella comissió del Parlament de Catalunya de la que se n’han complert 25 anys, tal com queda recollit fidelment en el diari de sessions.

L’acord final per exigir el projecte de desdoblament va arribar de la mà d’una proposició no de llei presentada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i defensada pel diputat manresà Josep Huguet. La iniciativa, de fet, contenia altres dues propostes referents a la millora de la mobilitat al sud de la comarca que, 25 anys després, segurament tampoc no els vindran gens de nou: l’un, sobre la millora dels enllaços de l’autopista A-18 (actual C-16) amb Manresa; l’altra, l’eliminació del peatge del tram nord d’aquesta autopista. Propostes que (amb transaccions pel mig) es van votar per separat i amb resultats diferents. Només la del desdoblament va prosperar amb el suport unànime de tots els grups.

Huguet la va presentar com «la proposta lògica i en paral·lel a les dues anteriors». Atès que no prosperava una demanda de futura eliminació del peatge, va dir, «almenys facilitin als conductors una via alternativa que tingui unes prestacions similars, cosa que no es dona avui en el tram sud de la C-1411». Es referia a la totalitat del tram sud, fins a Abrera, però amb una primera fase prioritària fins a l’enllaç amb la carretera de Terrassa. «Per què això?», deia el diputat republicà, i ell mateix donava la resposta: «Perquè, de fet, aquest tram és el més col·lapsat de tots, hi ha dades de trànsit que parlen de 26.000 vehicles dia, que arriba a un punt que es desdobla, una part va cap al Baix Llobregat, i una part via Terrassa». «Però, a més a més», hi afegia, «hi ha gent que amb aquest atracament que significa el peatge de Manresa, el que fa és entrar per Sant Vicenç venint de Manresa, i per tant també hi ha una part de vehicles que acaben a l’autopista, però que utilitzen un primer tram de la C-1411 per acostar-se al peatge de Sant Vicenç per poder pagar almenys la meitat del peatge, i no entrar set quilòmetres més amunt, on et claven 300 pessetes més».

Un aspecte molt important d’aquell debat parlamentari. El grup que governava a la Generalitat, Convergència i Unió (CiU), va posar com a condició per aprovar aquest punt que no es fixés una data d’execució. No s’hi va posar, però el que sí que s’acordava explícitament, segons va fer constar Josep Huguet és que l’acord incloïa que «evidentment, un cop projectat demanem que s’executi, que no quedi allà a l’armari». Premonitori.

I per part de CiU, grup governant, va ser el diputat també bagenc i expresident del Consell Comarcal Francesc Iglesias qui va intervenir en el debat de la proposta, admetent que «és evident que el trànsit entre Manresa i Sant Vicenç és d’uns 26.000 vehicles, entre Sant Vicenç i la carretera BP-1213 és d’uns 22.000, i d’aquí en avall ja baixa a 8.000», xifres que 25 anys després s’han incrementat notablement. Iglesias exposava que, «per tant, hi ha tres trams molt diferents. I pensem que la proposta, a més a més, es basa en les peticions d’Ajuntaments, en els mateixos estudis que va fer el Consell Comarcal en consens amb moltes organitzacions del Bages, sobre el desdoblament del que nosaltres en diem l’E-9, ruta europea», que en aquell moment ja prioritzava el desdoblament cap a Berga. Hi afegia que «és evident que hi ha una necessitat, fins a aquesta carretera BP-1213, de tenir una ruta alternativa a la de peatge». Per això, deia, «pensem que és positiu que es faci aquest projecte [de desdoblament] fins a la carretera que nosaltres en diem de la Bauma a Terrassa». Més endavant, encara en aquesta intervenció, Francesc Iglesias deia que «és d’esperar que quan es desdobli es reparteixi el trànsit, però, així i tot, les rutes alternatives gratuïtes són necessàries a tot Catalunya, i des d’aquestes comarques centrals també hi aspirem». I plantejava a ERC, com a promotor de la proposta, que «si tragués els terminis, que no fossin coincidents amb la inversió cap al Berguedà, donaríem suport al projecte i execució fins a la carretera BP-1213». I amb aquesta condició es va aprovar per unanimitat.

Per part del PSC, qui va intervenir va ser el durant anys diputat berguedà i exalcalde de Borredà Joan Roma, que no només donava ple suport a la proposta, sinó que lamentava que no volgués anar directament més enllà, abastant tot el tram sud. Així, va exposar al final de la seva intervenció el següent: «Pel que fa al desdoblament, evidentment una de les propostes del grup socialista és que creiem que totes les capitals de comarca de Catalunya haurien d’estar unides per carreteres amb doble carril. Per tant, forma part d’aquesta lògica i, per descomptat, tot i que el que voldríem i el que defensem és el desdoblament sencer, estaríem d’acord a donar suport a, com a mínim, aquest primer tram».

També va votar a favor de dur a terme l’estudi de desdoblament Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), tot i que el seu portaveu, Joan Boada, deia que el seu grup era més partidari del rescat de l’autopista, «en terminis, si cal, perquè aquesta sigui gratuïta» i millorar-ne els enllaços, i en paral·lel «millorar el transport públic ferroviari».

Per part del PP, Antoni Aige, va veure bé també que es prioritzés fer els estudis de desdoblament, d’entrada, de Manresa fins a la carretera de Terrassa.

Trànsits multiplicats

Ja han vist quines dades de trànsit es posaven damunt la taula en aquell debat per justificar la necessitat de tirar endavant els estudis de desdoblament. 25 anys després, i sense aquell desdoblament, la realitat mostra un panorama d’increments més que notables. Tal com va explicar aquest diari l’octubre passat, el tram sud de la C-55 es manté avui dia clarament per sobre de la barrera dels 30.000 vehicles diaris. Així es constatava amb les dades que oferia la web del Departament de Territori amb un visor on es recullen els registres de les estacions d’aforament corresponents a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya, entre les quals n’hi havia tres d’aquest polèmic tram sud. I el que mostraven els registres és que al llarg d’aquest recorregut d’una trentena de quilòmetres s’està lluny de baixar (amb oscil·lacions entre trams) d’aquests 30.000 vehicles de mitjana diària.

A l’aforament que hi ha ubicat a Castellgalí (quilòmetre 23), la mitjana era (amb dades de setembre) de 32.460 vehicles diaris, que augmentava fins a més de 34.000 fent una mitjana només de les jornades laborables. Amb dies que se situaven per sobre dels 37.000 vehicles diaris.

Set quilòmetres més avall (al 16), situat entre l’accés a Castellbell i el túnel de Bogunyà, hi havia un lleuger descens, però les xifres seguien estant per damunt dels 30.000 vehicles diaris. Concretament, 31.329, que pujaven a 33.425 només en dies laborables. I la intensitat més alta es donava en l’aforament situat a Olesa, a l’inici d’aquesta C-55 al sud, on la mitjana de vehicles que hi circula cada dia s’apropava als 33.000, i eren més de 36.000 en dies feiners.