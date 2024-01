Els grups municipals del PSC, Junts i ERC, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, han mostrat la seva preocupació per la renúncia de la directora de la residència l'Atzavara del municipi "per les discrepàncies amb l'actual equip de govern en el procés d'estabilització de la seva plaça".

Segons l'oposició, la decisió és fruit de mesos de "despropòsits" en un procés en el qual "no s’ha tingut prou en consideració la feina feta durant tants anys, al capdavant d’un servei tan important al municipi com és la residència". Fet que atribueixen a "la manca de voluntat política i la dilació en les gestions tècniques i respostes per part del govern a les qüestions plantejades durant les diferents reunions mantingudes, amb canvis de criteris i de directrius durant molts mesos".

Els grups del PSC, Junts i ERC qualifiquen la situació de "molt greu, ja que després de 19 anys ocupant aquest lloc de treball mai s'havia arribat a una situació de desconfiança com aquesta" ocasionada, segons afirmen, per tot un seguit d'informacions contradictòries.

Manca d'autocrítica

Els portaveus dels grups municipals a l’oposició: Èlia Tortolero (PSC), Eduard Mata (Junts) i Mar Osete (ERC) es van reunir amb l'alcalde Jordi Solernou, la regidora de Recursos Humans, Laura Trench, i la regidora d'Hisenda, Núria València, però asseguren que no van rebre "cap informació nova", i el que més els va preocupar va ser "la poca autocrítica que es va fer com a govern davant d'una situació tan greu com aquesta".

En un comunicat van denunciar "la falta d’acció i iniciativa per buscar solucions, tot i que ja havíem avisat, en reunions anteriors mantingudes per parlar d’aquest tema, que no s’estaven fent bé les coses i que patíem que la situació acabés com malauradament ha acabat. Amb la renúncia de la directora".

Els grups d'oposició posen en valor "la trajectòria de la directora durant aquests 19 anys, resolent i gestionant el dia a dia de la residència, tasca gens fàcil i més davant de la pandèmia. Sap greu que per una gestió insuficient del conflicte no s’hagi tingut en compte el reconeixement a la feina portada a terme en aquests anys".