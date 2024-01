Lídia Saavedra (Sant Vicenç de Castellet, 1975), l’única dona que integra l’agrupació dels romans del seu poble, explica com és l’experiència de formar part d’aquesta tradició.

Com va començar la seva vinculació amb els romans?

La meva parella i el meu cunyat formen part de la colla de romans del poble i sempre que desfilaven em feia gràcia anar-los a veure i seguir-los pels carrers i les places, fins que un dia em van proposar d’integrar-me al grup i formar part de la tradició. La veritat és que estic molt contenta de viure-ho des de dins i de sentir-me part d’aquesta família que hem creat amb la resta.

Com es viu l’experiència de desfilar amb tota la indumentària dels soldats romans?

Al principi, he de reconèixer que em va costar acostumar-me al pes de l’armadura i del casc. Has d’estar una mica en forma per desfilar amb aquesta indumentària. Els dies abans d’una sortida em posava tot el vestuari a casa per habituar-me a moure’m amb facilitat amb tot el pes a sobre. Al final, t’acostumes i com que t’ho passes bé t’oblides del pes.

Animaria a la resta de dones a formar part de la tradició?

Les dones hem de ser presents en les desfilades dels soldats romans, tothom ha de poder formar part de la festa. L’ambient és molt sa, són tot gent del poble que per circumstàncies diferents hem coincidit aquí, i tothom aporta i suma. El més divertit són les sortides que fem un parell o tres cops a l’any i els assajos previs per preparar les coreografies que portem al carrer, que una vegada les tens apreses surten soles.