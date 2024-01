El govern de Sant Joan de Vilatorrada, integrat per Alternativa per Sant Joan i Compromís, assegura que en tot moment hi ha hagut "voluntat política d'arribar a un consens" amb la direcció de la residència d'avis l'Atzavara i per superar les discrepàncies que han portat a la renúncia de la seva directora en el càrrec que ostentava des de feia 19 anys. Unes discrepàncies en relació al procés d'estabilització de la seva plaça, i que han aixecat les crítiques de l'oposició (PSC, Junts i ERC), que considera que no s'ha fet prou per evitar aquesta situació.

L'equip de govern reitera que ha concentrat tots els seus esforços, tant tècnics com polítics, per no arribar a la situació actual, però un cop en aquest punt, "respectem la seva decisió personal de renunciar al lloc de treball que ha ocupat tot aquest temps", alhora que li agraeixen la tasca feta. L'executiu també vol deixar clar que amb el procés d'estabilització "no es pretén, en cap cas, fer canvis en l’estructura dels llocs de treball ni retallar el nombre de persones que la formen". Així ho han expressat en un comunicat conjunt els grups d'Alternativa i Compromís com a resposta de l'executiu, encapçalat per l'alcalde Jordi Solernou, a les crítiques que va formular l'oposició aquest cap de setmana, també en un comunicat, pel que fa a la gestió del govern sobre aquesta qüestió. L'oposició entén que la decisió de la directora és fruit de mesos de "despropòsits" en un procés en el qual "no s’ha tingut prou en consideració la feina feta durant tants anys", i que atribueixen a "la manca de voluntat política i la dilació en les gestions tècniques i respostes per part del govern a les qüestions plantejades durant les diferents reunions mantingudes, amb canvis de criteris i de directrius durant molts mesos".

Per la seva part, el govern insisteix en la voluntat de diàleg que diu que sempre hi ha hagut i assegura que en tot moment l’oposició ha estat informada de l’estat de les negociacions mantingudes. En referència a l’autocrítica que també li retreu l'oposició, l'executiu recorda que "tots els grups polítics que manifesten la seva preocupació, han estat al govern els anys que la directora ha gestionat la residència i, per tant, són coneixedors de primera ma de tot el que ha passat. Alguns, fins i tot, responsables de la seva evolució", sosté en el comunicat.

El govern conclou el comunicat assegurant que "treballem des del primer moment que vam ser coneixedors de la marxa de la Directora perquè el funcionament de la residència no es vegi alterat, i per mantenir la qualitat de servei i atenció que s’ofereix a la Residència d’Avis l’Atzavara, vetllant pel benestar dels seus usuaris i usuàries i pel bon funcionament del centre".