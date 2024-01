Veïns del carrer Carretera de Sallent (l’antiga C-1.411 al seu pas per dins del poble) han fet arribar el seu malestar a l’Ajuntament per la «manca de civisme» d’alguns conductors que els aparquen el cotxe sobre la vorera de davant de casa. Fa uns dies que el govern municipal ha fet instal·lar jardineres a la zona problemàtica per dificultar-hi l’estacionament, però el veïnat considera que no n’hi ha prou perquè encara queden espais buits «i hi continuen aparcant», assegura un dels afectats i veí del número 11, Quim Martínez.

L’espai afectat fa uns 150 metres entre els números 3 i 13 de la travessera, i es dona la circumstància que al número 7 hi ha un taller mecànic, de la manera que hi ha clients que hi deixen el cotxe per revisar-lo. Però, segons els veïns, també ho aprofiten persones que han de fer encàrrecs «i fins i tot algun camió». La part afectada és el marge oest, amb una vorera d’uns 2 metres «per on no podem circular amb cotxets, carros de la compra o fins i tot a peu» quan hi ha vehicles estacionats. A l’altra banda, la vorera té uns 6 metres d’amplada, però té un tram més estret i habilitat per aparcar. Els veïns pensen que es podria ampliar aquest aparcament a un tros més de vorera, o reservar-la com a zona de càrrega i descàrrega. També proposen un pas de vianants, que impediria l’estacionament, entre els números 9 i 11, que són els dos blocs amb més inquilins.