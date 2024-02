La Diputació de Barcelona aportarà aquest 2024 prop de 700.000 euros més per a treballs de restauració de la zona boscosa afectada per l'incendi del Pont de Vilomara el juliol del 2022. Aquest import se suma als 800.000 euros del 2022 i 2023, que es van destinar a l’execució de tasques de recuperació en aquesta zona. En total, l'any passat es van fer treballs en 400 hectàrees de la zona afectada. En concret, s'ha retirat la fusta cremada per reduir el risc d'incendi i facilitar la regeneració de l'espai; s'ha fet control de possibles focus de plagues en les zones no cremades; s'han recuperat antics terrenys agrícoles i de pastura i s'han adequat alguns camins. Els incendis es van produir el 17 i 18 de juliol del 2022 i van afectar una superfície forestal de gairebé 1.500 hectàrees.

“No oblidem aquests incendis. Per això des de la Diputació de Barcelona hi actuem amb més d’1,5 milions d’euros i cerquem per als pròxims anys línies d’oportunitats”, ha subratllat el diputat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, en una visita a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort realitzada aquest dimecres.

Durant el 2023, s’han executat treballs de restauració en 400 hectàrees de la zona afectada, subvencionats amb 800.000 euros per la Diputació de Barcelona. Les tasques han consistit en la retirada de la fusta cremada per minimitzar el risc d’incendi i facilitar la futura regeneració natural de l’espai; el control i seguiment dels possibles focus de plagues en les zones perifèriques no cremades; l’arranjament i adequació de punts crítics per a la circulació en camins de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis forestals; i la recuperació d’antics terrenys agrícoles i de pastura.

Per desenvolupar les accions a realitzar, la Diputació de Barcelona ha redactat, de la mà dels propietaris i ajuntaments, el Pla de restauració de la zona afectada pels dos incendis. Les actuacions es duen a terme en l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau (Manresa, el Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages i Talamanca) i de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat (Sant Vicenç de Castellet). Les propietats privades poden beneficiar-se dels ajuts mitjançant aquestes dues associacions.

L'àrea afectada del Bages afectada per aquell incendi és una de les que la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat està treballant amb un nou mètode de regeneració de la vegetació després del pas de les flames, potenciant el curs natural del bosc. Aquest pla, tal com va explicar Regió7 en el seu moment, consta de dues parts. D'entrada, s'opta per no fer una intervenció molt ràpida, sinó que s'espera uns mesos per veure com reacciona la vegetació. Un cop superat aquest primer període de seguiment, una de les accions que es fa sobre el terreny és retirar els arbres que són morts, per evitar que plagues i malalties que puguin tenir saltin cap als arbres que no s’han mort.

Així i tot, depèn de l’espècie se li dona més o menys temps: els pins, per exemple, són arbres que tenen molt poca capacitat de poder viure després de l’incendi, i es retiren prou ràpidament si estan morts, amb l’esperança de poder aprofitar-ne la fusta, mentre que l’alzina, sobretot la surera, se li dona més temps per veure si l’arbre té capacitat de respondre.

Sempre s’intenta deixar alguns arbres, encara que estiguin morts i cremats, com a refugis per a la fauna. I, a vegades, sobretot quan són casos en què l’incendi s’ha produït en zones amb molt de pendent, es posa una espècie d’acordonat o afeixat, perquè quan baixi l’aigua, de la pluja, es trobi amb aquests entrebancs que evitin una erosió més gran, ja que frenen la velocitat de l’aigua i permeten que no s’endugui més sediments. En casos més extrems, on el pendent és elevat i el pas del foc ha arrasat amb la natura, es fan uns dics de fusta per garantir l’estabilitat del terreny.

A partir d’aquí, es deixa que la natura faci el seu curs. Al cap d’aproximadament un o dos anys, es comencen a avaluar els resultats. En funció de la valoració que se’n fa es decideix si s’ha de fer una replantació, tot i que, en la majoria de casos, no és necessari, ja que la majoria de boscos s’autoregeneren sense necessitat d’intervenció humana.

Altres vegades, sobretot en zones on el pi blanc s’ha regenerat naturalment, el bosc pot arribar a regenerar-se massa, i que, aleshores, s’han de fer aclarides. «Passem d’un bosc que té mil arbres i, després de l’incendi, quan s’ha regenerat, de cop tenir-ne deu mil, i el que hem de fer és treure arbres per ajudar a aquest bosc a poder créixer bé, en les condicions d’aigua i sequera que tenim ara, i anar-lo acompanyant a què creixi i també que no vagi acumulant combustible», per evitar un nou incendi a la mateixa zona.