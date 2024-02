L’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, juntament amb representants d’Aigües de Manresa i l’enginyer municipal s'han reunit aquesta dijous amb els usuaris de subministrament d’aigua potable per a ús ramader a resultes de l’estat de preemergència per sequera i la declaració de l’estat d’emergència,, que és previst que entri en vigor aquest divendres. La trobada ha servit per tractar temes relacionats amb les restriccions i limitacions de consum d’aigua dictaminades per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i que afectaran de ple les seves explotacions.

Durant la trobada, per part dels assistents s’ha posat de manifest les seves inquietuds davant de les restriccions que s’establiran en el moment que es decreti l’estat d’emergència per sequera, les quals afectaran directament a les seves explotacions. L’Ajuntament compren el neguit dels agricultors i ramaders, i comparteix amb ells el fet que no es podrà mantenir una explotació ramadera si els animals han de beure un 80% menys d’aigua.