El mil·lenari de Montserrat ja té logo. El monestir ha fet pública la imatge que acompanyarà tots els actes i les diferents activitats que tindran lloc en la celebració dels mil anys de la seva fundació, a més de totes les publicacions i marxandatge que es començaran a produir a partir d’ara. El disseny del logo ha anat a càrrec de Carlos Ortega, dissenyador gràfic que treballa la imatge corporativa de Montserrat des dels anys 90.

Amb un fons blanc, el logo pretén tenir una connexió directa amb la història del monestir. A una banda hi ha la lletra «M» representativa com a número romà, simbolitzant els mil anys, i a sota les paraules "Montserrat", "Monestir" i "Mil·lenari". Al costat, en el color vermell corporatiu de Montserrat (Pantone 201), amb fons blanc, la imatge icònica de perfil de la Mare de Déu de Montserrat. Hi ha dues versions del logo, en horitzontal i en vertical.

El logo del Mil·lenari serà present a partir d’ara a Montserrat, i es podrà trobar reproduït en els documents del Monestir, a més de diferents elements de marxandatge.

Tal com va avançar Regió7, la celebració del Mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat s’iniciarà el diumenge 8 de setembre d’aquest any 2024, solemnitat del Naixement de la Mare de Déu, titular de la basílica i patrona del monestir; i la clausura serà el dilluns 8 de desembre del 2025. Al llarg d’aquests quinze mesos de celebració del Mil·lenari –a la qual tothom hi podrà participar- hi haurà algunes dates que prendran una rellevància especial. D’una banda, la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, el diumenge 27 d’abril de 2025. I, d’una altra, les festes pròpiament monàstiques: el divendres 21 de març de 2025, festivitat del Trànsit de sant Benet; el divendres 11 de juliol de 2025, solemnitat de sant Benet; i el dijous 30 d’octubre de 2025, aniversari de la mort de l’abat Oliba.

Fonts de l’abadia han posat en relleu que aquest mil·lenari «està obert a la participació de tota la societat». I han concretat que «a hores d’ara, ja hi ha un gran nombre d’entitats, d’institucions, d’empreses, d’agrupacions, de parròquies, de clubs esportius i moltíssims particulars que han mostrat el seu interès a prendre’n part amb l’organització d’activitats o d’actes que tindran lloc en el decurs dels 15 mesos de celebració».