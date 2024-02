Navarcles inicia reformes a l’antic CAP com a futur espai polivalent i de serveis

L’Ajuntament de Navarcles ha iniciat les obres d’adequació de l’antic ambulatori, situat a la planta baixa d’un edifici del carrer Fortià Solà, per convertir-lo en un cèntric espai polivalent al servei de les entitats, alhora que serà la nova seu dels Vigilants Municipals. Els treballs duraran dos mesos, i després només caldrà el trasllat i l’adequació interior, amb la idea que tot plegat pugui estar en funcionament cap a mitjans d’aquesta primavera.

La planta baixa de l’antic CAP estava en desús des que ara fa justament dos anys l’ambulatori es va traslladar a un edifici de nova construcció a l’avinguda Lluís Companys. S’havia quedat petit com a equipament sanitari, «però és prou gran per aprofitar-lo per a nous usos públics", apunta l’alcaldessa, Alba Pérez, fins al punt d’incloure-hi una sala polivalent. Estarà al servei de les entitats del poble, però pensant en l’organització d’activitats, i com a complement de l’hotel d’entitats que ja hi ha al centre cultural, però que més aviat es fa servir com a punt de trobada i de reunió.

Una altra part de la superfície de la planta es destinarà als vuit Vigilants Municipals que hi ha actualment a Navarcles. Deixaran l’àrea que ara ocupen a l’edifici de l’Ajuntament, «que és molt reduïda», i es traslladaran a l’antic CAP «per guanyar espai de treball» tant per a ells mateixos com per poder oferir un servei d’atenció a les persones més individualitzat, sosté Pérez. Així mateix, es conservaran part dels despatxos de l’antic ambulatori, que serviran de magatzem municipal.

L’Ajuntament considera molt oportuns aquests canvis aprofitant un espai que havia quedat en desús i que és «molt cèntric i proper» a l’Ajuntament. A més, tot plegat «ajudarà a dinamitzar encara més una zona al costat del parc municipal i en què ja hi ha molt moviment de gent», afegeix l’alcaldessa. Recorda que en aquest mateix edifici hi ha l’esplai per a la gent gran a la primera planta, i també l’arxiu i una àrea de serveis socials i d’atenció a les persones a la planta superior.

L’adequació de la planta baixa de l’edifici per als nous usos que tindrà, bàsicament implicarà l’enderroc de parets no estructurals i envans, i també el del paviment d’entrada conjunta de vehicles i vianants a l’espai d’accés. Tot seguit es procedirà a la pavimentació de cada un dels espais, la instal·lació de fusteria i vidrieres amb els elements de seguretat pertinents, i es farà una actualització de les instal·lacions elèctriques, telecomunicacions, climatització i desguassos, entre altres. Les obres es portaran a terme seguint els criteris de sostenibilitat ambiental, i tot plegat tindrà un cost de 124.000 euros, que els aportarà l’Ajuntament.