Bages Turisme ha participat en el Meeting and Incentive Summit 2024 (MIS), que s’ha celebrat a Madrid, amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta de la comarca en matèria de turisme de reunions. D’aquesta manera, la comarca potencia la tasca per posicionar-se com a destinació atractiva per fer-hi esdeveniments i trobades empresarials, una de les prioritats que recull el Pla Estratègic de Turisme 2023-2027, tal com va fer a la fira IBTM World de Barcelona el passat novembre. La participació al MIS s’ha fet amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona i el Barcelona Convention Bureau i ha permès mantenir una quinzena de reunions amb empreses dedicades a l’organització d’esdeveniments.

El Meeting and Incentive Summit és una de les cites més rellevants de l’any en l’àmbit nacional, amb una participació d’entre 200 i 500 professionals entre els quals hi ha organitzadors d’esdeveniments i empreses proveïdores com hotels i empreses de serveis.

Fonts de Bages Turisme destaquen que la comarca compta «amb una gran diversitat d’espais singulars i productes competitius per a reunions i esdeveniments d’empresa, tant pel que fa a grans equipaments com per l’oferta d’activitats, propostes i serveis». I que «en els darrers anys s’ha fet un esforç important per recollir i estructurar tota aquesta oferta i donar-la a conèixer a possibles clients». En aquest sentit, s’ha elaborat una guia que s’ha traduït a l’anglès, s’ha participat en fires del sector i també s’han organitzat visites sobre el terreny amb empreses organitzadores.

Entre els elements que més es destaca de l’oferta del Bages en aquests certàmens hi ha el seu entorn natural i rural i la seva vinculació amb el turisme sostenible. També la gastronomia i sobretot tot allò relacionat amb la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages, una proposta que permet complementar l’estada a la zona de Barcelona amb visites a cellers i degustacions. S’hi destaquen espais com Montserrat i equipaments i serveis turístics, especialment de Manresa, Cardona i Món Sant Benet.

Aconseguir que grans empreses portin a terme les seves reunions, congressos i trobades a la comarca és important per incrementar el negoci de les empreses turístiques fora de temporada i entre setmana.

El conseller de Turisme, Eduard Mata, posa de relleu «l’excel·lent tasca de l’equip tècnic de Bages Turisme, treballant constantment per elaborar una agenda de reunions i accions comercials en esdeveniments com aquest que són clau per donar a conèixer el territori i captar clients». Afegeix que «des de Bages Turisme representem i venem el conjunt de la destinació, donant un servei directe a les empreses del sector i optimitzant els recursos».

Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages és l’ens de gestió, promoció i planificació turística del Bages que aglutina els 30 municipis de la comarca i també agents privats del sector turístic, representats per l’associació Bages Impuls. Aquest ens treballa amb el suport de la Diputació de Barcelona per posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat. Amb aquesta premissa, es pretén que el turisme a la comarca esdevingui una activitat econòmica que generi riquesa i alhora benestar als ciutadans i contribueixi al desenvolupament de la comarca sempre amb respecte pel medi ambient, el patrimoni cultural i la societat.