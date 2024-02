Gairebé un centenar de compromisos són els que ha assumit l’equip de govern de Sant Vicenç de Castellet (Junts per Catalunya) per a aquest mandat (al que li resten una mica més de tres anys), recollits en el Pla d’Acció Municipal 2023-2027. Un document que es va presentar públicament dimecres a la nit i que, entre les accions més rellevants, inclou l'habilitació del vial que ha de completar l’accés a la C-55 en direcció a Barcelona i que està pendent des de fa anys; la construcció d’un complex esportiu amb piscina coberta, que pressupostàriament és segurament el gran repte de mandat; la posada en marxa d’un servei de transport urbà; o la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Altres accions de l’àmbit urbanístic que es preveu materialitzar en aquest mandat són convertir en una àrea enjardinada l’espai de davant del cementiri (ara una zona sense urbanitzar que es fa servir d’aparcament); i fer els projectes de remodelació de la sala de plens i de tancament de la pista d’hoquei (que ara només és coberta).

Pel que fa a serveis, hi ha el compromís d’implantar (el 2027) un nou model de recollida de les deixalles, ja que encara funciona amb el sistema convencional d’illes de contenidors; la creació d’una nova comissaria per a la Policia Local, que s’ubicarà a l’edifici conegut com la Casa del Mestre, que formava part de les antigues escoles; o l’estudi d’un nou emplaçament per a l’Escola Municipal de Música Francesc Vila (que actualment utilitza les dependències de l’escola pública Puigsoler).

També es pren el compromís de fer pressió al departament de Salut de la Generalitat per millorar els serveis del CAP; de potenciar de l’Esplai de la gent gran; de reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua les actuacions pendents de fa més de vint anys per reforçar la seguretat de la riera de Castellet al seu pas pel barri de la Farinera; i de, en matèria de seguretat, incorporar la figura d’un sereno i d’agents cívics.

El Pla d’Acció Municipal també compta amb un calendari d’actuació i anualment es farà públic el grau de compliment de les accions. El document detalla que «la visió per a Sant Vicenç de Castellet és la d’una població que ha arribat als 10.000 habitants i que es vol mostrar com un poble modern, atractiu i cívic», i s’afegeix que la voluntat de l’Ajuntament és «ser referents a la comarca, per modernitat i bona gestió».

Del projecte de la piscina coberta, l’equip de govern ha fixat per al 15 de març la data en què es decidirà quina empresa desenvoluparà definitivament el projecte, i ja hi podrà començar a treballar. De les quatre que hi optaven inicialment, n’han quedat tres d’aspirants després d’una primera selecció que ja es va fer, i d’aquí a un mes i mig s’haurà de triar la definitiva. La proposta de l’Ajuntament parteix de la construcció d’un nou espai tancat al costat lateral del pavelló esportiu, amb dos vasos totalment nous, que són els que estaran permanentment coberts, i que faran compatibles les activitats de competició amb les de lleure i salut. Paral·lelament, hi haurà tres vasos més a l’exterior que funcionaran com a piscines d’estiu, i això inclou l’olímpica, situada també a tocar del pavelló per un dels extrems, una de mitjana i una d’infantil. A més, les obres també afecten el gimnàs municipal, que s’adequarà amb una nova sala de musculació, i la millora i ampliació dels vestidors.

Pel que fa al vial que des de fa anys resta pendent per completar la connexió directa amb la C-55 en sentit Barcelona, la previsió de l’executiu és tenir-lo obert en qüestió d’un any. Un cop resoltes les al·legacions presentades per veïns afectats i després d'haver completat tota la documentació tècnica que hi havia pendent, l’Ajuntament està en disposició de realitzar l’ocupació directa dels terrenys per on ha de passar i de cedir-los a la Generalitat perquè executi les obres.

Es tracta d’un vial de 320 metres i d’un carril per sentit amb enllumenat i vorera, que enllaçarà el nucli de Sant Vicenç amb la carretera C-55 en direcció a Barcelona pel sud, i també amb el polígon industrial Les Vives. De fet, ja s’hauria d’haver executat el 2008 quan es va fer el nou nus de connexió entre la C-55 i el poble, però aquesta sortida es va deixar tapiada perquè l’enllaç anava lligat a un pla parcial del polígon que no es va resoldre fins anys més tard.

Pel que fa al projecte de creació d’un servei de transport urbà, estaria pensat sobretot per a persones amb mobilitat reduïda i per a la connexió amb els principals equipaments públics i serveis del nucli urbà.

En l’acte de presentació del Pla d’Acció Municipal Dani Mauriz, alcalde de Sant Vicenç de Castellet, en va destacar que «és el full de ruta per encarar els reptes del present i adaptar el poble al futur i, alhora, és el compromís de l’equip de govern amb la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes i el progrés de Sant Vicenç. Volem un poble viu i un poble on viure».

L’acte de presentació, obert a la ciutadania, s’ha celebrat a l’auditori Maria Carme Grauvilardell, ha permès exposar públicament els reptes més destacats que es pretenen encarar i que es classifiquen en set grans àmbits d’actuació.