L’Ajuntament de Súria ja té a les seves mans el projecte que ha de permetre pràcticament completar el procés progressiu de rehabilitació i consolidació que des de fa més de dues dècades està realitzant del que és un dels seus conjunts monumentals més rellevants, el que formen el castell i l’església del Roser. En concret, el consistori disposa ara de la intervenció que caldrà fer a dues de les façanes de la fortificació que resten pendents d’intervenció, les de tramuntana i de llevant, mitjançant unes obres pressupostades en 191.983 euros. El projecte, redactat pels serveis tècnics de la Diputació, també se centra en l’arranjament del seu entorn immediat i en el condicionament i valoració dels estrats geològics sobre els quals es va bastir l’edifici. Preveu la consolidació dels paraments de façana, mitjançant la utilització de materials similars o compatibles amb els originals i l’ús de tècniques constructives històriques i pròpies de l’espai.

El Castell de Súria està situat a la part més alta del nucli antic de la població i està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i és de propietat municipal. Des dels anys noranta del segle passat i fruit d’unes primeres obres de restauració, acull el Centre d’Interpretació del Poble Vell.

La intervenció a l’església de la Mare de Déu del Roser i el castell de Súria es remunta a l’any 2000, quan es van programar i tirar endavant un seguit de treballs d’investigació que van servir de base als projectes i a les obres que, en diferents fases, s’hi han anat fent d'aleshores ençà. De tots aquells treballs, els que han tingut incidència directa en el projecte d’enguany són les obres que s’hi van dur a terme entre els anys 2019 i 2022. L’any 2019, es va desmuntar la teulada de la nau nord de l’església que s’adossava al castell per la banda de migdia, fet que va permetre recuperar l’accés original al castell i generar un nou espai de relació entre els dos edificis. Tres anys més tard, es van restaurar les façanes de migdia i de ponent del castell.

Ara fa un any, es va dur a terme la consolidació de dues façanes de la fortificació (de migdia i de ponent) i es va habilitar l’obertura d’un nou pas al sobre absis del temple religiós. Aquells treballs també van permetre descobrir algunes restes arqueològiques que es trobaven amagades dins dels murs.

El resultat de les intervencions fetes fins ara i que podran tenir continuïtat, quan es disposi del finançament necessari, amb el projecte que ara s’ha rebut, dignifica el conjunt del clos del Castell i ressalta el peculiar sistema constructiu que es va fer servir per construir la fortalesa amb la tècnica del paredat encofrat, una variant de les parets de tàpia on la terra era substituïda per pedra.

El juny del 2019 el castell va estrenar l'espai recuperat del clos, després de les obres de descoberta i restauració que s'hi va realitzar aquell any. Una intervenció que va fer possible també la reobertura de l'antic portal del Castell, tapiat des de feia més de 150 anys, i adequar la coberta de la nau nord de l'església del Roser, que es va transformar en un terrat visitable des de l’accés al castell fins a l'alçada de l'absis del temple. També s'hi van generar dues mirandes panoràmiques, fins aquell moment desconegudes. Aquella intervenció de fa cinc anys també va servir per reconstruir parts malmeses d'alguns contraforts de l'església i se’n van renovar les conduccions d'aigües de bona part de la coberta.

El castell de Súria, originari del segle XI i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), es troba a la part més alta del Poble Vell sobre un tossal que domina el riu Cardener. Al costat hi ha l'església del Roser, originària dels segles IX-X.

El darrer projecte d’intervenció l’ha lliurat a l’alcalde de Súria, Albert Coberó, el diputat d’Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, Marc Castells.