Un 75% dels pacients que han demanat hora al metge de primària durant el 2023 a la Catalunya central han estat atesos en els cinc dies següents a la trucada. El departament de Salut destaca l'avenç que s'ha fet durant el 2023 en escurçar el temps d'espera. En un període de 10 dies, la resolució´de l'atenció arriba fins al 89% en aquesta regió. Les dades milloren notablement el punt de partida a gener de l'any passat i, també, els objectius que s’havien marcat el departament de Salut i els professionals d’aquest territori.

El 2022, a la Catalunya central, en aquest mateix període d'atenció abans dels cinc dies següents a la petició, a la primària, s'havia situat al 60%. I en un temps per sota dels 10 dies, al 77%. I el punt de partida a Catalunya era del 52% en el termini més curt i del 70% en el de més dies. Les dades del tancament del 2023 indiquen que a Catalunya, l'atenció abans de 5 dies va quedar en un 64% i abans de 10, en un 82%, amb dues xifres per sota dels nivells aconseguits a la Catalunya central. La millora en la rapidesa en l'atenció és una demanda social. La situació als CAPS, en aquest aspecte, es va agreujar de manera notable arran de la pandèmia. Fonts del departament indiquen que, a més a més, l'esforç per escurçar els temps d'espera dels pacients s'ha produït en un any en què s'ha augmentat l’activitat als centres.

També en l’àmbit de l’atenció hospitalària hi ha hagut una reducció del temps d'espera en el mateix sentit, escurçant els temps d'atenció. Als hospitals de la Catalunya central hi ha hagut una reducció de les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques. Si al tancament del 2022 la llista era de 473 intervencions fora de termini, aquest any, la llista s’ha reduït en un 83% i s'ha tancat amb 81 intervencions fora de termini. S'han dut a terme 17.977 intervencions quirúrgiques durant el 2023.

Les dades també indiquen que hi ha hagut una millora en la resposta telefònica. A la Catalunya central s'ha millorat el resultat de l'any 2022. Hi ha un 75% d'atenció en el primer intent de trucada. És la segona regió en el rànquing del país, només per sota de la regió de l'Alt Pirineu i Aran.

En altres aspectes, com ara l'atenció a les consultes externes d'especialistes, aquest 2023, a la Catalunya central s'han fet 11.768 visites més, el que ha suposat una millora del 10% respecte del 2022. I s'ha reduït de manera molt important les que han quedat fora de termini, que amb tot i això han estat 1.432. La reducció del temps d'espera dels pacients han estat d'un 18% a l'hora de fer proves diagnòstiques (i s'ha passat de fer 56.948 proves el 2022 a fer-ne 67.225 l'any passat).

Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, hi ha hagut una millora del temps d'espera del 5%, amb una activitat de 17.977 intervencions, gairebé un miler més que l'any 2022. I hi ha hagut una reducció molt important del nombre d'intervencions que s'han fet fora de termini.

Si es tracta d'una operació per un tema oncològic el temps d'esper queda per sota de la franja que va entre els 45 i els 60 dies, si parlem de cirurgia cardíaca, per sota dels 90 dies i si ho fem d'operacions com les cataractes o les pròtesis de maluc, per sota dels 180 dies.

La gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Alba Oms, ha destacat que “durant el 2023 els professionals i centres proveïdors de salut de la Regió Sanitària han fet un esforç per a millorar l’accessibilitat al sistema, tant en l’atenció primària com en l’hospitalària. Ens hem situat com la segona regió amb millors ràtios, tant de resposta a la ciutadania des dels centres d’atenció primària com també en la reducció de les llistes d’espera quirúrgiques”. En aquest sentit, ha incidit en el treball per poder intervenir els pacients que feia més temps que esperaven per ser operats. “Ens hem posat al dia de les llistes d’espera i ho hem fet de forma ordenada, prioritzant aquelles persones que feia més temps que s’estaven esperant i amb el compliment del temps de garantia de cada procediment”.

Oms ha afegit que “no ens aturarem aquí sinó que mantenim aquesta voluntat de servei, conscients que som una regió amb problemàtiques que cal resoldre i que ja hem establert les bases per poder treballar en xarxa i garantir una assistència de qualitat, equitativa i eficient. Ens preocupa i ens ocupa disposar dels professionals de totes les especialitats que ens permetin continuar aquesta feina”