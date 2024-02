Junts per Navàs, partit que és a l’oposició de l’Ajuntament, ha requerit a l’equip de govern que porti a aprovació un pressupost municipal per a aquest any i que faci un acord de mandat «i fixi un pla de govern clar per poder aprofitar al màxim la legislatura».

La formació ho ha reclamat a través d’un comunicat que ha fet públic i en el qual assegura que «ens trobem en una situació política anòmala: un govern dèbil i en minoria», en referència al fet que la CUP hi governa en solitari amb 5 dels 13 regidors. I hi afegeixen que «això ens fa pensar que serà molt difícil poder fer front als reptes que el poble de Navàs necessita afrontar. Creiem que amb la crisi de govern a causa de la dimissió del regidor David Riba és una bona ocasió per replantejar aquesta situació i fer un canvi de rumb amb les polítiques actuals», i és en aquest punt que demana «un acord de legislatura».

Junts exposa que Navàs «ha d'abordar un seguit de transformacions econòmiques, energètiques i socials que l'actual equip de govern, i els anteriors, no han sabut solucionar».

I en aquest context assenyala al fet que a hores d’ara l’equip de govern no hagi presentat encara un pressupost per al 2024. Segons detalla Junts en el comunicat, en l'últim ple de la corporació «vam demanar en quina situació es trobaven els pressupostos municipals. La resposta va ser clara: el dia 15 de gener encara no tenien res fet i que anant bé els tindrien fets pel ple del mes de març. Ens van respondre que al cap d'una setmana ens presentarien un esbós dels comptes. A primers de febrer encara no tenim res i el temps passa».

Junts argumenta que «creiem que calen uns bons pressupostos i no és bo per Navàs tenir uns pressupostos prorrogats que no van servir ni per l'any 2023, quan van ser aprovats. Veient que acabarem el primer trimestre de l'any amb pressupostos prorrogats, demanem que comencin a negociar-los com més aviat millor, ja que la feina a fer és molta».

Finalment, demana a l’equip de govern que «deixi de banda les arrogàncies» i que «miri el benefici pel poble de Navàs i enforteixi el seu govern amb un rumb clar per aquests quatre anys. Anem pel camí que sigui una legislatura perduda».