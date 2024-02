Sant Fruitós de Bages ha començat a utilitzar aigua regenerada per a la neteja de la via pública i per al reg de supervivència de l'arbrat del municipi. Aquesta aigua, provinent de la depuradora de Manresa, arriba al municipi amb camions cisterna. Es tracta d'aigua no potable que rep un tractament especial que la fa apte per netejar carrers i per al reg de supervivència de l'arbrat del municipi.

El decret d'emergència per sequera dictat el passat 1 de febrer pels municipis de la conca del Llobregat suposava la prohibició d’utilització d’aigua potable pel reg de jardins i zones verdes, així com per la neteja de carrers, paviment i façanes, en ambdós casos tant de caràcter públic com privat.

No obstant això, segons fonts municipals, com a excepció a les citades restriccions es permet el reg públic per supervivència de l’arbrat i de neteja de carrers amb aigües regenerades, com les procedents de l'estació depuradora d'aigües residuals Manresa-Sant Joan de Vilatorrada, «per a la qual l’Agència Catalana de l’Aigua en va autoritzar de forma temporal l'ús d'aquesta aigua pels municipis».

Així, aquesta aigua regenerada únicament s'empra per a la neteja de la via pública i per al reg de supervivència de l’arbrat dels carrers i zones verdes urbanes, ja que no està permès el reg per aspersió o degoteig amb aigua potable.

Aquesta iniciativa és possible fruit del conveni en què està treballant l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament, el qual estableix que els municipis d’aquesta conca en poden fer ús abonant-ne el cost de l’aigua.