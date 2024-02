Un total de 16 empreses del sector del turisme de reunions, incentius, congressos i d’esdeveniments van participar aquest dijous en una visita sobre el terreny per conèixer una part de l’oferta existent Bages en aquest àmbit. L’acció, organitzada per Bages Turisme amb el suport de la Diputació de Barcelona, tenia com a objectiu mostrar diferents equipaments per fer-hi esdeveniments, a més de l’entorn que ofereix la comarca per portar-hi a terme activitats turístiques diverses, i posar en contacte els professionals del sector amb els proveïdors del Bages.

La jornada va començar a Cardona, on es va visitar el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, l’auditori Valentí Fuster, i el Castell de Cardona, tres espais molt diferents que ofereixen moltes possibilitats a l’hora d’organitzar esdeveniments. Seguidament, el grup es va traslladar fins a la finca Les Comes de Súria, coneguda per les activitats relacionades amb el món del motor i que disposa d'espais molt ben equipats, tant interiors com exteriors. Al migdia van dinar a l’Oller del Mas, un referent de l’enoturisme premium a Catalunya i també un espai amb capacitat per acollir esdeveniments d’alt nivell.

La tarda va estar dedicada a donar a conèixer la finca Urpina de la Fundació Ampans, a Sant Salvador de Guardiola, que ofereix la possibilitat d’acollir esdeveniments amb rerefons social, jornades de teambuilding, voluntariat corporatiu, visites a la formatgeria i tastos, entre altres.

Segons fonts de Bages Turisme, «les propostes van tenir una molt bona rebuda per part dels participants, que es van sorprendre de la diversitat d’equipaments i espais i van destacar la utilitat d’aquests viatges de familiarització per conèixer de primera mà els possibles emplaçaments i compartir idees amb altres professionals».

La promoció del turisme d’esdeveniments és una de les prioritats dins del pla estratègic de Bages Turisme i durant els darrers anys s’està fent un esforç important per estructurar l’oferta i donar-la a conèixer a possibles clients. Es tracta, apunten, «d’un àmbit en què la comarca té molt potencial per la seva proximitat amb Barcelona, els atractius turístics amb gran capacitat d’atracció com la muntanya de Montserrat o l’enoturisme i la presència d’espais singulars i empreses amb experiència al sector». El turisme d’esdeveniments permet desestacionalitzar la demanda i incrementar el negoci de les empreses turístiques entre setmana i fora de temporada.

L’any passat ja es van fer dos viatges de familiarització per a operadors del turisme de reunions que van portar a la comarca una trentena de professionals que van poder conèixer altres espais. Cadascun d’aquests viatges se centra en una zona determinada per qüestions de proximitat i per aprofitar els desplaçaments. El conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, destaca el fet que la visita «hagi sortit de Barcelona, on hi ha la majoria d’empreses que busquen oferta a prop de la ciutat amb preus competitius i a la vegada diferent i autèntica, com la que ofereix el Bages». Per a Mata «a l’hora de comercialitzar és vital que les empreses vegin i experimentin el que oferim des del territori, se sorprenguin i visquin l’experiència».

Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages és l’ens de gestió, promoció i planificació turística del Bages que aglutina els 30 municipis de la comarca i també agents privats del sector turístic. Aquest ens treballa per posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat.