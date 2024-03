Les obres de reforma del pont d'accés a Castellbell i el Vilar sobre el riu Llobregat pel Burés avancen a bon ritme i es preveu que s'acabin durant el proper mes de juny, tal com es va projectar en un principi. Així ho han confirmat fonts de l'Ajuntament, que mantenen el calendari d'execució previst.

Durant el mes de febrer els operaris han completat les tasques de desmuntatge dels murs de pedra laterals i a partir d'ara començaran pròpiament els treballs d'ampliació. Durant la segona quinzena de març i durant tot l’abril es col·locaran les lloses de formigó a tot el ferm del nou pont, que passarà a tenir una amplada superior als 10 metres en tot un tram de 180 metres de llargada. Un cop completats aquests treballs, i també durant el mes d'abril, començaran les tasques de formigonat que s'allargaran fins al maig. Ja en la recta final, en les darreres setmanes de feina, es duran a terme les tasques de col·locació de les barreres i de les baranes, l’aplacat dels murs, la pavimentació i les canalitzacions. El projecte acabarà el proper mes de juny, un cop completades les proves de càrrega.

El nou pont doblarà l’amplada actual de la via i guanyarà un espai propi per a vianants i ciclistes. L’estructura històrica de la infraestructura es mantindrà amb la tipologia d’arcs múltiples amb voltes de formigó suportades per piles també de formigó i revestides de pedra de gres. En paral·lel, es renovarà la il·luminació del pont amb tecnologia LED i adaptada a la normativa actual.