L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages formalitzarà un conveni amb diferents col·legis professionals que, segons fonts municipals, tindrà com a efecte directe una tramitació més àgil de llicències d'obres o d’activitats. El conveni, que ha estat aprovat aquest dilluns, serà signat pel consistori santfruitosenc i els col·legis professionals de la Intercol·legial Tècnica de Bages-Berguedà, formada pel COAC, CATEB, COEIC i CETIM.

Segons les mateixes fonts, amb aquest nou acord es busca «minimitzar el màxim possible els temps de tramitació i facilitar als ciutadans i empreses els processos administratius». En aquest sentit, concreten que, fins ara, els tècnics municipals eren els encarregats de realitzar els diferents informes necessaris en les tramitacions. Un cop aquest nou sistema entri en funcionament, seran els col·legis professionals qui realitzin aquests tràmits «i, per tant, els processos seran molt més àgils el que repercutirà en positiu tant en els ciutadans, els promotors, com en les possibles noves empreses que vulguin implantar-se al municipi».

Concretament, els col·legis professionals tindran potestat per redactar els informes d'idoneïtat tècnica, una documentació necessària que sempre ha de precedir a les sol·licituds de llicència o de comunicació prèvia. Aquest informe és on es verifica que el projecte o la documentació aportada compleix tota la normativa vigent.

Aquest model de col·laboració funciona des de fa 15 anys a Barcelona i, segons el consistori santfruitosenc, a tot Catalunya únicament es va aprovar a l’Ajuntament de Manresa ara fa un mes.

Per tal de treballar en l’aplicació d’aquest conveni al més aviat possible, s’ha creat una comissió de desenvolupament i una taula de seguiment formada per representants del consistori i dels diferents col·legis professionals.