Amb l’objectiu de consensuar un model per reformar la plaça de la Font Gran, l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat va engegar una consulta popular perquè fossin els veïns i veïnes qui escollissin quin era el millor model per convertir aquest espai en zona de vianants. La ciutadania podia triar entre quatre propostes formulades pel consistori, algunes més conservadores i altres de més ambicioses, que presentaven variacions segons el tipus d’expansió de la zona de preferència de vianants i l’ampliació de la zona verda de la plaça. Finalment, ha guanyat l’opció que aposta per expandir l’espai verd i arbrat en una gran illa i per fer el tram del carrer de les escoles de preferència per a vianants. Ara, a partir de la proposta guanyadora, segons l’alcaldessa de Monistrol de Montserrat, Núria Carreras, «s’ha de redactar el projecte executiu, que determinarà el pressupost, i s’haurà de buscar el finançament» necessari per dur a terme la reurbanització de la plaça. La consulta ciutadana, que s’ha fet durant les darreres setmanes, ha comptat amb un total de 197 vots, 114 electrònics i 83 presencials, que representen una participació del 7,35% de les persones majors de 16 anys empadronades al municipi. L’actuació que va rebre més suport, amb 77 vots, preveu refer les instal·lacions existents d’aigua, electricitat, telecomunicacions i conducció d’aigües pluvials i residuals; la construcció d’una plataforma unitària d’ordenació de la plaça i el carrer Escoles, on s’indicarà amb paviments diferents el tram viari i la vorera; una gran zona enjardinada a la plaça amb bancs fets in situ i enllumenat de gran alçada emfatitzada amb un paviment diferent de la resta de la plaça. També es preveu un espai per a l’aparcament d’una quinzena de vehicles i motos. Carreras fa «una valoració positiva» del procés participatiu i en destaca «un augment de la participació en comparació amb l’anterior consulta ciutadana sobre la programació d’ús de la Canaleta el 2021», en la qual van participar 58 persones, amb un 2,16% de participació. La plaça de la Font Gran és un dels centres neuràlgics de Monistrol de Montserrat que fa 100 anys, el 1923, l’arquitecte Joan Bruguera i Roget va intentar reformar amb un projecte monumental que mai es va materialitzar. Durant els anys 1926-1928 es va soterrar el torrent i reformar la font que dona el nom a la plaça, i del 1972 al 1974 es va urbanitzar l’espai, adoptant la forma que té actualment.