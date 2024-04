El Pont de Vilomara inicia les esperades obres d’ampliació de l’institut escola

L’institut escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara ja ha donat el tret de sortida a les esperades obres d’ampliació del centre, que el curs 2019-2020 va incorporar la secundària. Els treballs han de permetre encabir tot l’alumnat, des de P3 fins a quart d’ESO, i poder eliminar els mòduls provisionals que té actualment. El termini d’execució de les obres gira al voltant d’un any de manera que, si tot va sobre el previst, l’ampliació del centre estaria enllestida la primavera vinent.

Les màquines ja han començat a treballar al centre educatiu del Pont de Vilomara, amb dues línies d’infantil, primària i ESO, que estava pendent d’ampliar el seu edifici des que fa cinc anys es va convertir en institut escola. En un primer moment, el centre va incorporar el primer d’ESO a les mateixes dependències de l’escola, que va redistribuir els espais, i més endavant, a l’espera de l’equipament definitiu, es van instal·lar al pati mòduls provisionals destinats als estudiants de secundària.

La nova construcció, que s’està realitzant entre la pista poliesportiva i el camp de futbol, permetrà encabir tot l’alumnat de secundària que ara està en mòduls prefabricats al pati de l’escola. L’ampliació, que compta amb un pressupost de 3,6 milions d’euros, inclourà les aules per als grups classe des de primer fins a quart d’ESO, un taller i un laboratori. L’alumnat de secundària també compartirà espais de l’actual edifici d’infantil i primària, ja que es tracta d’un institut escola i s’entén com un únic centre.

L’inici de les obres han comportat el tancament del poliesportiu on es construeix el nou edifici. Per aquest motiu, segons ha informat l’Ajuntament del Pont, una vegada finalitzades les obres i retirades les cargoleres, «l’antiga pista de l’escola s’adequarà per convertir-la en pista multiesportiva i oferir, així, un nou equipament esportiu a tall de pati obert, tal com funcionava actualment el poliesportiu».

D’aquesta manera, en horari lectiu aquest espai serà utilitzat per l’institut escola i en horari no lectiu estarà obert per tots els veïns i veïnes. El consistori també ha informat que mentre durin les obres d’ampliació del centre educatiu s’obrirà el camp de futbol municipal en uns horaris concrets per tal que els veïns i veïnes puguin disposar d’un espai per practicar esport.

Les obres a l’escola del Pont havien de començar l’any passat, però finalment es van endarrerir a causa de l’augment de preus que va obligar a revisar el projecte. Amb l’ampliació del centre educatiu es culminarà la reivindicació històrica de la comunitat educativa per tenir un institut escola a la població, que es va fer realitat el curs 2019-2020 i que implica que un sol centre pot oferir tota l’etapa d’escolarització entre els 3 i els 16 anys, i donar continuïtat al projecte pedagògic.