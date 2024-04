Monistrol reformarà una antiga finca industrial que ha adquirit per a usos municipals

Monistrol de Montserrat preveu iniciar properament les obres de reforma integral de les naus d’una finca industrial que l’Ajuntament va adquirir a final d’any, i que destinarà a serveis municipals. Es tracta de quatre edificacions que fins fa una dècada ocupava l’antiga fàbrica de components i maquinària Linairs, i que des d’aleshores estava en desús.

La finca en qüestió té una superfície de 6.287 metres quadrats, dels quals se n’aprofitarà una part, la que correspon a les naus, i es troba situada a carrer Trinitat, als afores del nucli urbà. El govern anterior en va acordar la compra, però ha estat l’actual que la va fer efectiva l’11 de desembre passat.

Els treballs d’adequació es faran en dues fases, i de moment s’ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la primera, que condicionarà part de l’espai per al magatzem de la brigada. Una segona fase d’obres, encara per determinar perquè abans caldrà aprovar un canvi d’usos de la finca amb què ja s’està treballant, donarà continuïtat a les reformes per tal que pugui acollir altres serveis, concretament el trasllat de la guàrdia municipal.

Aquesta primera fase de les obres té un cost de sortida de 204.494 euros, i un cop comencin es preveu un termini d’execució d’uns quatre mesos, per bé que s’hi haurà de fer un treball intens tenint en compte l’antiguitat de les edificacions i el fet que pràcticament només en quedi l’estructura, segons ha explicat l’alcaldessa, Núria Carreras. A més, i segons consta en la memòria descriptiva del projecte, el seu estat d’abandonament fa que hi hagi algunes obertures tapiades, vidres trencats, o instal·lacions arrencades. Aquesta mateixa memòria inclou en aquesta primera fase la reforma interior i exterior de les naus 2 i 3 per a magatzem de la brigada, mentre que a la nau 1 s’hi adequarà una zona de vestidors per als mateixos treballadors. Entre altres intervencions, l’espai s’haurà de dotar de nous acabats i de noves instal·lacions d’enllumenat, electricitat i fontaneria perquè actualment no hi ha cap d’aquests serveis i subministraments en cap de les naus.

Carreras destaca la importància d’adequar aquest magatzem, tenint en compte que la brigada ara guarda el material de forma dispersa repartit en diversos locals. Es tracta de material d’obra, vehicles, o elements festius que es podran ubicar en un únic espai.

Paral·lelament, l’Ajuntament treballa en una modificació d’usos d’aquestes naus per poder condicionar-hi nous espais en la segona fase, per tal que es puguin destinar a altres serveis municipals, com ara els vigilants municipals.