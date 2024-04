Rajadell celebra diumenge els deu anys de la Mostra de Productes de la Terra

Rajadell celebrarà aquest diumenge, 28 d'abril, una nova edició de la Mostra de Productes de la Terra, que enguany arriba al seu desè aniversari, amb diverses parades i un programa d'activitats paral·lel durant tot el matí. Precisament, aquesta edició estarà dedicada a tots els productes que han estat presents al llarg d'aquesta dècada.

La mostra obrirà portes a 2/4 de 10 del matí i s'allargarà fins a les 2 del migdia. Les parades seran de productes de proximitat i s'instal·laran al nucli antic del poble, on qui ho vulgui podrà accedir amb un servei de cotxe llançadora. Més enllà de la mostra, hi haurà una oferta d'activitats que començaran a 2/4 d'11 del matí amb una xerrada sobre "la cuina sostenible, idees, trucs i receptes per no llençar res", a càrrec d'Ada Parellada, a la sala ACR. Al mateix temps, a la plaça de l'Era hi haurà una degustació gastronòmica del Reguer Espai Gastronòmic, que donarà pas a un taller de bombolles a càrrec d'Un Toc de Festa-Dr Bombolles, i a un espectacle posterior, també amb bombolles. A les 12 del migdia hi haurà l'actuació de l'Esclat Gospel Singers a l'església, i a la 1 s'entregaran els premis #instarajadell24 al Punt d'Informació de la plaça de l'Era. Finalment, a 1/4 de 2 tindrà lloc l'actuació de l'Esbart del Grup de Dansa Cor de Catalunya a la plaça de l'Església. Durant el matí també actuaran els Bastoners de Rajadell i els Trabucaires Els Mortarets al nucli antic, i la mainada podrà fer passejades amb poni.