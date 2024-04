Una sentència dóna la raó a l’Onada pel canvi de tarifes a la residència de Sant Fruitós

El Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona ha donat la raó a l’empresa l'Onada, concessionària de la residència de Sant Fruitós de Bages, per la modificació de preus a l’alça que va voler aplicar l’any 2021 en aquest centre i que l’Ajuntament, en aquell moment governat per ERC, PSC i Junts, va denegar. I que fins i tot va motivar l’obertura d’un expedient per part del consistori contra la concessionària i va derivar, a part de la denegació, en la imposició d’una multa d’uns 60.000 euros. L’empresa va interposar un recurs contenciós contra aquell procediment administratiu que es va concretar en diversos pronunciaments de l’Ajuntament en forma de decrets dictats entre el juliol i el novembre del 2021 en què es denegava aquest canvi de tarifes, pronunciaments que són els que l’Onada va portar als tribunals perquè considerava que anaven en contra dels seus drets contractuals.

Així, en la sentència a la qual ha tingut accés Regió7 la magistrada resol estimar el recurs presentat per l’Onada contra l’Ajuntament i «anul·lar els actes administratius impugnats per no ser ajustats a dret» i «reconèixer que el règim tarifari del contracte previst a la clàusula 16 del ple de clàusules administratives particular és plenament vigent i aplicable» i que, en conseqüència, l’Onada «té dret a la revisió de les tarifes autoritzades així com a fixar lliurement el preu de les tarifes comunicades».

Com es deia, els fets jutjats són del 2021, quan l'Ajuntament de Sant Fruitós va obrir expedient a Onada Serveis, l'empresa que gestiona la residència municipal El Lledoner des del 2013, per la qual cosa considerava un increment «irregular» de les tarifes, segons van explicar en roda de premsa (el novembre del 2021), la llavors alcaldessa del municipi, Àdria Mazcuñán, i qui era la regidora de Serveis a les Persones, Cristina Murcia. Segons van exposar, consideraven que l'empresa hauria cobrat de forma indeguda un total de 87.000 euros als seus usuaris entre els mesos de gener i setembre d’aquell any.

L’exalcaldessa va argumentar llavors que l'empresa no podia incrementar les tarifes sense una autorització prèvia de l'Ajuntament i que, en cap cas, es va comunicar. També es va imposar una multa que ascendia a uns 60.000 euros. Per la seva banda, la llavors regidora de Serveis a les Persones va afirmar que les clàusules de la concessió eren molt clares: «L'Ajuntament sempre serà qui autoritzarà el preu de la meitat de les places, i l'altra meitat serà comunicada a l'Ajuntament». En aquest sentit, deia que «mai es poden aplicar unes tarifes als usuaris de la residència municipal sense prèvia autorització del propietari, que en aquest cas és l'Ajuntament».

Sentència taxativa

Ara, però, el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona s’ha mostrat molt taxatiu en sentit contrari. En la sentència, la jutgessa afirma que «la denegació de la revisió de tarifes autoritzades i la negació dels efectes de la comunicació de les tarifes comunicades que es conté en les actuacions administratives impugnades es fonamenten en una interpretació i/o modificació que realitza l’Ajuntament del règim tarifari del contracte, de forma injustificada i totalment desconnectada de raons jurídiques, atès que el canvi de posicionament en el moment en què es va produir no atén a canvis normatius».

Argumenta que es basa «en un posicionament i interpretació del règim tarifari que l’Ajuntament ha imposat en tot moment de forma unilateral a l’Onada en seu de l’execució del contracte, obviant rotundament la tramitació de qualsevol expedient d’interpretació o modificació del contracte», i considera que la interpretació que l’Ajuntament realitza sobre el règim tarifari de la clàusula clau (la setzena) del plec de clàusules administratives» ha variat al llarg de la tramitació del present expedient, de forma arbitrària i contrària a dret, sempre incorporant qüestions més restrictives als drets que el Contracte reconeix deforma expressa a la recurrent».

Així, la sentència recull que entre el 27 de maig i el 17 d’agost de 2021 «vam passar del fet que la regidora competent en matèria de serveis socials i el secretari municipal diguessin que l’Onada podia fixar lliurement els preus d’una part de les places, a què el secretari digués que L’Onada no podia fixar cap preu perquè aquests havien de ser aprovats per ordenança, i a què el secretari digués que L’Onada havia perdut la potestat de poder determinar els preus perquè aquests havien esdevingut prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, sense dir quines mesures cal adoptar per reequilibrar l’economia de la concessió que comporta aquesta suposada pèrdua de drets».

Segons el tribunal, per tal de prendre les decisions que van donar lloc a les actuacions administratives impugnades, el que hauria d’haver fet l’Ajuntament «és fonamentar el seu criteri jurídic i tramitar un expedient d’interpretació o modificació contractual envers el règim tarifari en el qual es donés audiència al contractista, recavant l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora en cas d’oposició per part de L’Onada, i finalitzant amb una resolució que podia ser impugnada judicialment si la recurrent la considerés contrària a dret». I, sobre això, diu que «el que no es pot pretendre és imposar una interpretació contractual (que a sobre canvia de forma arbitrària) o modificar ‘de facto’ el contracte».

A més, hi afegeix que «qui té la prerrogativa d’interpretar i modificar el contracte és el ple municipal com a òrgan de contractació, no el secretari municipal ni l’alcaldessa», i en aquest sentit corrobora que «el ple no va adoptar cap mena d’acord sobre els termes en què s’ha d’interpretar el contracte o modificant-lo amb anterioritat a l’emissió dels actes administratius impugnats. Per tant, és evident que en els actes administratius impugnats el secretari municipal i l’alcaldessa s’han arrogat unes competències que l’ordenament jurídic no els hi confereix».

