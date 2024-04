Quatre entitats del Bages preocupades per la llengua s'uneixen per vetllar pels drets de l'ús del català

Les comissions de Llengua de l’ANC Bages-Moianès, el Consell de la República del Bages, Òmnium Bages-Moianès i el grup local de la Plataforma per la Llengua a Manresa han creat la Taula per la Llengua al Bages i el Moianès amb la voluntat de ser una eina d'ajuda als ciutadans i reclamar el respecte als drets lingüístics dels catalans. Els impulsors d'aquesta nova Taula consideren que "els drets lingüístics dels catalans estan sent vulnerats sistemàticament". I es proposen "fomentar el fet de mantenir el català en qualsevol situació a Catalunya".

Aquesta taula té com a voluntat "unir esforços i compartir iniciatives per implantar les mesures i fer les accions que es decideixin en cada moment".

"La Taula per la Llengua al Bages i el Moianès vol donar el suport que calgui perquè la gent utilitzi el català en tots els contextos de la vida diària", expressen els seus impulsors en el comunicat de la fundació. "La feina que es vol fer és al carrer, amb els comerços i amb les empreses, però també amb les institucions, especialment pensant en els ajuntaments, que són les administracions més properes al ciutadà", han explicat. I fan una crida a les institucions perquè "garanteixin l’atenció en llengua catalana i també l’ús de la llengua quan externalitzen serveis".

Al costat de la ciutadania

El grup de les quatre entitats té una preocupació per l'ús social del català i en aquest sentit indiquen que "la Taula vol ser al costat de la ciutadania i aclarir conceptes, per tal que no tingui dubtes ni vacil·lacions en l’ús de la llengua. Un altre dels seus objectius serà treballar per la coordinació amb el teixit institucional i privat que ofereix accions formatives, crear una xarxa de comunicació i d’intercanvi d’informació i formació, i també d’anàlisi, detecció de necessitats, suma i cerca de recursos. Amb aquesta finalitat, es compromet en l’elaboració, l’execució i el seguiment de plans de treball i campanyes que fomentin l’ús del català, com a llengua pròpia del país".

Es tracta d'una taula amb interès de sumar més iniciatives. En aquest primer comunicat en què posen les bases, indiquen que "neix amb l’objectiu de ser transversal i oberta a totes les entitats i col·lectius disposats a defensar el català; element que ens uneix a tots, sigui quina sigui la nostra procedència. Per això, demana a totes les organitzacions cíviques i polítiques, i a totes les persones que comparteixin aquestes inquietuds, que facin arribar la seva adhesió a l’adreça taulallenguabagesmoianes@gmail.com, especificant nom de la persona o organització i adreça de contacte".